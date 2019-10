BLE HISTORISKE: Christina Koch og Jessica Meir gjennomførte fredag den første romvandringen bestående utelukkende av kvinner. FOTO: NASA

Historisk romvandring

For første gang i historien ble en romvandring ved Den internasjonale romstasjonen (ISS) utført bare av kvinner.

NTB

Adriane Lilleskare Lunde

For mindre enn 10 minutter siden







De to NASA-astronautene Christina Koch og Jessica Meir kunne fredag flyte ut av luken i Den internasjonale romstasjonen og starte vandringen.

Formålet er å erstatte en ødelagt batterilader. Ifølge NASA er batteriladeren plassert slik at de to kvinnene kommer til å ha utsikt over hele jordkloden.

Det er første gang kvinner svever i verdensrommet uten en mann ved sin side.

For Meir er det den første romvandringen noensinne. Hun er født i USA, men har også svensk og israelsk statsborgerskap. Amerikanske Koch har derimot vært ute tre ganger tidligere.

Den historiske romvandringen var opprinnelig planlagt tidligere i år. Den gang skulle Christina Koch ha Anne McClain med seg som makker. Turen måtte imidlertid utsettes fordi romdrakten til McClain ikke passet. Hun måtte derfor bli erstattet av en mann.

Ifølge NASA er dette romvandring nummer 221 som blir gjennomført ved Den internasjonale romstasjonen, som ble operativ i 2000. Til nå har 43 av dem inkludert kvinner, men dette er altså den første hvor ingen menn er med.

Romvandringen begynte i dag ettermiddag, og skal etter planen vare i fem timer. Det melder Reuters.

Publisert: 18.10.19 kl. 16:07







