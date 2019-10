– UPÅLITELIG: Senator Mitt Romney raser etter at Donald Trump besluttet å sende tropper ut av Syria, og mener det sier at USA er en upålitelig alliert. Foto: DON EMMERT / AFP

Republikanere raser over Trumps Syria-beslutning: – Et svik

Trumps partikollega, senator Mitt Romney, mener Trumps avgjørelse om å trekke tropper ut av Syria gir uttrykk for at USA er en upålitelig alliert. Trump svarer med å true med å knuse Tyrkias økonomi.

Det er i et innlegg på Twitter at den tidligere presidentkandidaten og nåværende Utah-senatoren Mitt Romney langer ut mot Trump:

– Presidentens beslutning om å forlate våre kurdiske allierte som nå står i møte med et angrep fra Tyrkia, er et svik. Det sier at Amerika er en upålitelig alliert, det fasiliterer for IS-oppblomstring og nok en humanitær katastrofe, skriver Romney.

I innlegget deler Romney en melding fra senator Lindsey Graham, som er en viktig alliert av Trump, som tidligere mandag delte en lignende bekymring på mikrobloggtjenesten.

Mandag kveld har også Pentagon kommet med en reaksjon, som ifølge nyhetsbyrået AFP advarer Tyrkia om «destabiliserende konsekvenser» av Syria-aksjoner.

Republikaneren Graham leder justiskomiteen i Senatet. Vanligvis er han en viktig støttespiller for Trump i Kongressen – men nå har han gått hardt ut mot presidentens beslutning om å trekke tilbake amerikanske soldater nord i Syria.

Graham vil prøve å få Kongressen til å omgjøre Trumps tilbaketrekking av amerikanske soldater i Syria.

I tillegg truer han med økonomiske sanksjoner mot Tyrkia hvis tyrkiske soldater setter så mye som en fot i det aktuelle området i Syria.

Også demokraten Hillary Clinton har reagert på Trumps avgjørelse om tilbaketrekking i Syria:

– Presidenten har støttet autoritære ledere i Tyrkia og Russland, fremfor våre lojale allierte og USAs egne interesser. Avgjørelsen er et kvalmende svik overfor både kurderne og hans embetsverk.

Republikaneren Lindsey Graham er blant presidentens viktigste allierte i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Tilbaketrekkingen vil gjøre det mulig for Tyrkia å starte en planlagt invasjon av syriske områder som i dag kontrolleres av den kurdiskdominerte militsgruppen SDF.

Gruppen har kjempet sammen med USA mot ekstremistgruppen IS, men Tyrkia omtaler både IS og SDF som terrorgrupper.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få innført sanksjoner mot Tyrkias militære og landets økonomi hvis de setter en fot i Syria, sier senator Graham til TV-stasjonen Fox News.

Republikaneren mener Trumps beslutning om tilbaketrekning er en katastrofe og en skamplett på USAs renommé.

Hvis tilbaketrekkingen gjennomføres, truer Graham med å få vedtatt en resolusjon i Kongressen som vil omgjøre presidentens beslutning. Senatoren skriver på Twitter at han tror resolusjonen vil få bred, tverrpolitisk støtte.

Også USAs tidligere ambassadør til FN, Nikki Haley går hardt ut mot Trump:

– Vi må alltid støtte våre allierte, hvis vi forventer at de støtter oss. Kurderne var avgjørende i vår suksessfulle kamp mot IS i Syria. Å forlate dem for å dø er et stort feilgrep, skriver Haley, som gikk av i fjor.

Senatets leder, Mitch McConnell sier at avgjørelsen kun vil komme Russland, Iran og Assad-regimet til gode:

– Det vil også øke risikoen for at IS og andre terrororganisasjoner omgrupperer seg. Jeg oppfordrer presidenten til å utøve amerikansk lederskap her, sier han ifølge NBC news.

Speaker i representantenes hus, Nancy Pelosi sier Trump «nok en gang forlater en Alliert - i et tåpelig forsøk på å vise autoritære muskler».

– Ved å overlate det operative ansvaret til tyrkerne, har president Trump forlatt våre kurdiske partnere, skriver hun på Twitter.

Mandag kveld norsk tid kommenterer Trump kritikken - han også på Twitter:

– Jeg ble valgt på få oss ut av disse latterlige og uendelige krigene, hvor vårt gode forsvar blir brukt som en politioperasjon til fordel for folk som ikke engang liker USA, skriver Trump.

Videre skriver han at det er Russland og Kina som er mest «ulykkelig» over beslutningen.

– Da jeg overtok var forsvaret vårt fullstendig utarmet. Nå er det sterkere enn noen gang, og de uendelige, latterlige krigene tar slutt, skriver han.

Han følger opp innlegget ytterligere:

– Som jeg har sagt tydelig før - og for å gjenta det igjen: Hvis Tyrkia gjør noe som jeg - i min store og uovertrufne visdom - anser som over streken - vil jeg fullstendig ødelegge og utslette Tyrkias økonomi (jeg har gjort det før!), skriver han.

