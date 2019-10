– UPÅLITELIG: Senator Mitt Romney raser etter at Donald Trump besluttet å sende tropper ut av Syria, og mener det sier at USA er en upålitelig alliert. Foto: DON EMMERT / AFP

Raser over Trumps Syria-beslutning: – Et svik

Trumps partikollega, senator Mitt Romney, mener Trumps avgjørelse om å trekke tropper ut av Syria gir uttrykk for at USA er en upålitelig alliert.

Nanna Johannessen

NTB

Nå nettopp







Det er i et innlegg på Twitter at den tidligere presidentkandidaten og nåværende Utah-senatoren Mitt Romney langer ut mot Trump:

– Presidentens beslutning om å forlate våre kurdiske allierte som nå står i møte med et angrep fra Tyrkia, er et svik. Det sier at Amerika er en upålitelig alliert, det fasiliterer for IS-oppblomstring og nok en humanitær katastrofe, skriver Romney.

Bakgrunn: Trump støtter tyrkisk invasjon i Syria

I innlegget deler Romney en melding fra senator Lindsey Graham, som er en viktig alliert av Trump, som tidligere mandag delte en lignende bekymring på mikrobloggtjenesten.

Republikaneren Graham leder justiskomiteen i Senatet. Vanligvis er han en viktig støttespiller for Trump i Kongressen – men nå har han gått hardt ut mot presidentens beslutning om å trekke tilbake amerikanske soldater nord i Syria.

Graham vil prøve å få Kongressen til å omgjøre Trumps tilbaketrekking av amerikanske soldater i Syria.

I tillegg truer han med økonomiske sanksjoner mot Tyrkia hvis tyrkiske soldater setter så mye som en fot i det aktuelle området i Syria.

Også Hillary Clinton har reagert på Trumps avgjørelse om tilbaketrekking i Syria:

– Presidenten har støttet autoritære ledere i Tyrkia og Russland, fremfor våre lojale allierte og USAs egne interesser. Avgjørelsen er et kvalmende svik overfor både kurderne og hans embetsverk.

Republikaneren Lindsey Graham er blant presidentens viktigste allierte i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Tilbaketrekkingen vil gjøre det mulig for Tyrkia å starte en planlagt invasjon av syriske områder som i dag kontrolleres av den kurdiskdominerte militsgruppen SDF.

Gruppen har kjempet sammen med USA mot ekstremistgruppen IS, men Tyrkia omtaler både IS og SDF som terrorgrupper.

les også Trump trekker tropper ut av Syria: – Ødeleggende

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få innført sanksjoner mot Tyrkias militære og landets økonomi hvis de setter en fot i Syria, sier senator Graham til TV-stasjonen Fox News.

Republikaneren mener Trumps beslutning om tilbaketrekning er en katastrofe og en skamplett på USAs renommé.

Hvis tilbaketrekkingen gjennomføres, truer Graham med å få vedtatt en resolusjon i Kongressen som vil omgjøre presidentens beslutning. Senatoren skriver på Twitter at han tror resolusjonen vil få bred, tverrpolitisk støtte.

Publisert: 07.10.19 kl. 17:07







Mer om