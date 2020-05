I KØ FOR MAT OG MUNNBIND: I nabolaget Harlem i New York var det kø for å få utlevert mat og munnbind 18. april, etter at myndighetene utstedte påbud om å bruke munnbind utendørs. Foto: Bebeto Matthews / AP

Funn i England og USA: Derfor er svarte mer utsatt for corona

Svarte kvinner og menn i England har fire ganger så høy risiko for å dø av coronaviruset enn andre, viser ny forskning. Den samme tendensen ser man i USA. Dette er de mulige forklaringene.

Nå nettopp

Storbritannia er det landet i Europa med flest døde som følge av coronapandemien. Men enkelte deler av befolkningen rammes hardere enn andre.

Svarte personer i England og Wales er fire ganger så utsatt for å dø av covid-19 som majoritetsbefolkningen, viser en fersk rapport fra det britiske Office for National Statistics (ONS). Også de med bakgrunn fra Bangladesh, Pakistan, India, Kina og blandet etnisitet har økt risiko for å dø av viruset, skriver Sky News.

les også England åpner opp for Premier League i juni

Minst 3.378 svarte personer og personer med minoritetsbakgrunn har dødd av corona på sykehus i England, viser tall fra 5. mai som BBC har omtalt. Det utgjorde 17 prosent av det totale dødstallet på det tidspunktet. Dessuten utgjorde gruppen en tredjedel av de kritiske syke coronapasientene. Det til tross for at svarte og de med minoritetsbakgrunn utgjør rundt 15 prosent av befolkningen.

– Vi ser at en mye større andel med minoritetsbakgrunn dør av corona, både i befolkningen generelt og blant dem som jobber i helsevesenet, og det bekymrer meg dypt, har Englands helseminister Matt Hancock uttalt.

les også Kommentar: Bare kjeft å få for plaget Boris – som ikke vil gjenåpne

Også i USA er det blitt rapportert om at uforholdsmessig mange svarte blir smittet og dør av coronaviruset. Tall fra 14 delstater viser at 33 prosent av dem som legges inn på sykehus med corona er afrikansk-amerikanere – selv om de utgjør rundt 13 prosent av den amerikanske befolkningen.

Hvorfor er det slik at noen grupper rammes hardere enn andre?

HJELPER: Al Sharpton deler ut gratis mat og munnbind i Harlem i New York. Foto: Bebeto Matthews / AP

Krever svar

I et åpent brev til statsminister Boris Johnson krever nå 70 profilerte briter en offentlig utredning som gir svar, melder BBC. Allerede har en rekke britiske forskningsmiljøer begynt å lete etter forklaringsmodeller.

Dette er de foreløpige svarene forskerne peker på:

Fattigdom. Det er dobbelt så høy sjanse for å dø av corona hvis man bor i en av de fattigste delene av Storbritannia, sammenlignet med de rikeste delene av landet, ifølge ONS. Mange med minoritetsbakgrunn bor i de fattige strøkene, og her bor de ofte tett uten mulighet til å holde nødvendig avstand for å hindre smittespredning.

Underliggende helseproblemer. Svarte briter og de med asiatisk bakgrunn har i større grad enn andre helseutfordringer som overvekt, diabetes og hjertesykdommer, viser en studie fra Svarte briter og de med asiatisk bakgrunn har i større grad enn andre helseutfordringer som overvekt, diabetes og hjertesykdommer, viser en studie fra Institute for Fiscal Studies. Disse underliggende sykdommene øker som kjent risikoen for å bli alvorlig syk av corona. Sosioøkonomiske forhold, tilgang til helsevesenet og fattigdom er grunnen til at mange er syke fra før, ifølge det britiske folkehelseinstituttet.

ROSES: Helsearbeidere ved Chelsea og Westminster sykehus i London smiler når det klappes for innsatsen deres mot coronaviruset. Foto: KEVIN COOMBS / Reuters

Arbeidsplass. Svarte og personer med minoritetsbakgrunn i England utgjør en stor andel av den kritiske arbeidskraften i landet. Det betyr at de måtte fortsette å gå jobb under pandemien og dermed utsette seg for risiko. En av fem ansatte i helsevesenet har minoritetsbakgrunn, ifølge Svarte og personer med minoritetsbakgrunn i England utgjør en stor andel av den kritiske arbeidskraften i landet. Det betyr at de måtte fortsette å gå jobb under pandemien og dermed utsette seg for risiko. En av fem ansatte i helsevesenet har minoritetsbakgrunn, ifølge BBC . Over hundre helsearbeidere har dødd i England av coronaviruset, og 65 prosent av dem skal ha hatt minoritetsbakgrunn, melder kringkasteren.

En x-faktor. Universitetet i Oxford og London School of Hygiene & Tropical Medicine står bak den hittil største coronastudien som er blitt gjennomført i England. Også disse forskerne slår fast at svarte og de med minoritetsbakgrunn har større sjanse for å dø av corona, men at helseutfordringer og fattigdom bare forklarte en liten del av den økte risikoen. Mer forskning må til, konkluderte de, melder Universitetet i Oxford og London School of Hygiene & Tropical Medicine står bak den hittil største coronastudien som er blitt gjennomført i England. Også disse forskerne slår fast at svarte og de med minoritetsbakgrunn har større sjanse for å dø av corona, men at helseutfordringer og fattigdom bare forklarte en liten del av den økte risikoen. Mer forskning må til, konkluderte de, melder Sky News

TESTER: Helsearbeidere tester for corona ved en mobil klinikk utenfor London. Foto: BEN STANSALL / AFP

Somaliere hardt rammet i Skandinavia

Også i Skandinavia ser vi at personer med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert i coronastatistikken.

I Norge har særlig det norsk-somaliske miljøet blitt hardt rammet av viruset. I mars var smitteøkningen blant denne gruppen stor i Gamle bydel Oslo. I april var det Stovner, en annen bydel med mange med minoritetsbakgrunn, som var på smittetoppen i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har forklart dette i VG med at informasjonen om viruset nådde ut for sent til minoritetsbefolkningen, og at den ikke var målrettet nok. Han pekte også på at mange bor trangt, og har vansker for å isolere seg hvis de er syke.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten oppgitt at personer fra Somalia, Tyrkia og Irak oftere får corona. Det gjelder særlig svensk-somalierne, som utgjør nær fem prosent av de bekreftet smittede (mens de utgjør under én prosent av befolkningen). Statsepidemiolog Anders Tegnell har i likhet med byrådslederen i Oslo forklart dette med dårlig informasjon.

PS! Arsenal-legende og fotballtrener Sol Campbell er blitt omdiskutert etter han i forrige uke tvitret om forskningsfunnene fra ONS, der han spurte: «Er dette viruset naturlig eller designet? Jeg undrer: Angriper viruset bevisst en viss blodtype?» Han bidrar til å spre konspirasjonsteorien om at coronaviruset er menneskeskapt, skriver The Independent.

Publisert: 12.05.20 kl. 19:19

Fra andre aviser