VITNE: Irfan Mushtaq viste frem blodsporene på teppet dagen etter angrepet 10. august. Mandag vitnet han i retten. Foto: Frode Hansen, VG

Tidligere forstander i al-Noor-moskeen: - Frykten ligger der til daglig

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Hadde angrepet mot moskeen i Bærum skjedd dagen etterpå – under muslimenes eid-feiring, anslår den tidligere forstanderen at mange menneskeliv kunne gått tapt.

For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere forstander i al-Noor-moskeen, Irfan Muhammad Mushtaq, fortalte i Asker og Nærum tingrett hvordan han ankom åstedet for terroren 10. august kun noen minutter etter at draps- og terrortiltalte Philip Manshaus skjøt seg inn i bygningen med farens våpen.

Sammen med en av de andre som var på stedet fikk han varslet politiet. Før politiet kom, tok Mushtaq seg inn i bygningen for å bistå Muhammad Rafiq som på det tidspunktet hadde lagt Manshaus i bakken.

Det har han selv og Rafiq forklart i retten.

les også Stanset Manshaus mens han skjøt: – Han veivet med våpnene og skrek høyt

Frykter flere angrep

Sammen fikk de uskadeliggjort tiltalte, som var bevæpnet med en rifle og en hagle. Samtidig gjorde Mushtaq det klart at han mener angrepet kunne blitt langt mer dødelig om det hadde skjedd dagen etter. Året før deltok 500–600 på moskeens eid-feiring.

– Hvis dette hadde skjedd på søndagen, ville det kunne hatt fatale konsekvenser for meg selv og lokalmiljøet. Det kunne vært så lett å ta livet av veldig mange personer, fordi moskeen er da stappfull den dagen, sier han.

Samtidig ga Mushtaq uttrykk for at moskeen med omkring 900 medlemmer har blitt hardt rammet av terrorangrepet.

– Fordi veldig mange som ikke kommer til moskeen er redde for at det vil være noen andre som vil forsøke å gjennomføre det han mislykkes med. Den frykten ligger der til daglig.

Også de to andre som var i bønnerommet da Manshaus gikk til angrep, forklarte seg i retten mandag. De kunne begge fortelle at de har blitt svært redd for andre mennesker og at de fortsatt er påvirket – ni måneder etter angrepet.

Mushtaq fortalte videre hvordan antall besøkende har falt og at moskeen også har opplevd økonomiske konsekvenser.

– Den eneste hjelpen vi har fått så langt er fra den tyrkiske stat, som har sponset oss med utskiftning av bønneteppet. Forsikringen nektet, staten og myndighetene vært fraværende, sier han.

OFFERET: Før Philip Manshaus gikk til angrep på moskeen med flere våpen, tok han livet av stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Like etter drapet ble hun minnet på Sandvika videregående skole. Foto: Thomas Andreassen

Sier han følte seg utvalgt

Tidligere i retten har tiltalte gjort det klart at han følte seg utvalgt av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som skjøt 51 personer i en moské på New Zealand i fjor. Også han filmet det dødelige angrepet.

Manshaus har nektet straffskyld, selv om han innrømmer å ha drept stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og ha gått til angrep på moskeen. Han påberoper seg imidlertid nødrett, fordi han mener han handlet på vegne av det europeiske folk.

Til kameratene skrev Manshaus i tiden før angrepet at han ba dem forberede seg på en borgerkrig som han ventet at ville skje.

Les også: «På tide å våkne, karer»

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig. Rettssaken mot Manshaus skal pågå til 26. mai.

Publisert: 11.05.20 kl. 13:54

Les også

Fra andre aviser