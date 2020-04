FØRSTE TUR UT: Mar (9) fra Barcelona i full fart ut døren for å leke ute for første gang på seks uker. Spania har nå begynt å myke opp det som har vært blant de strengeste corona-tiltakene i verden. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Søndag fikk Mar (9) gå ut for første gang på seks uker

Barn i Spania kunne søndag for første gang gå ut av hjemmet for å leke og gå tur siden landet innførte portforbud.

Siden 14. mars har det vært portforbud i Spania, og innbyggerne har kun fått forlate huset for å handle matvarer og medisiner. Nå begynner de sakte, men sikkert å myke opp reglene.

Ifølge den spanske avisen El País, vil det etter 42 dager med portforbud nå være tillatt for barn under 14 år å være ute i en time om dagen sammen med en voksen. De kan ikke være mer enn tre barn samlet, og de kan heller ikke gå lenger enn en kilometer fra husstanden.

Barna kan benytte seg av lekeutstyr som sykler, rulleskøyter og skateboard, men parkene vil fortsatt være stengt.

MUNNBIND: 11 år gamle Ines fra Barcelona tar på munnbind før hun skal bli med familien ut etter en lang periode med portforbud. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Åpner for trening neste helg

Fra og med neste helg, 2. mai, vil det bli åpnet for at man alene og sammen med de man bor med kan gå ut for å trene og gå turer, gitt at den positive trenden i utviklingen av epidemien i landet fortsetter.

Søndag var det ifølge VGs oversikt 288 nye dødsfall i Spania. Det er det laveste tallet coronarelaterte dødsfallet per dag siden 22. april.

Utenom disse to unntakene som åpner for noe mer bevegelse i det offentlige rom, vil resten av restriksjonene under portforbudet være de samme. I hvert fall til 9. mai, som er datoen portforbudet nå er forlenget til.

FLATER UT: Slik ser Spanias kurve ut for vekst i dødsfall søndag kveld. Foto: Skjermbilde, VGs coronaspesial

Oppfordrer folk til å være forsiktige

Presidenten i Spania, Pedro Sánchez, forteller til El País at de kommer til å presentere en plan over tiltak for å gradvis åpne samfunnet igjen tirsdag 28. april, som vil tre i kraft fra midten av mai. Samtidig advarer han mot å senke skuldrene for mye, og at det er en risiko ved å lette på tiltakene.

– Det er ikke en ufeilbarlig plan. Vi må ikke undervurdere fienden, sier Sánchez, og sikter til coronaviruset. Han oppfordrer folk til å fortsette å være forsiktige.

FÅR LEKE UTE: Barn får endelig spille ball ute. Her fra en promenade ved stranden Las Canteras i Las Palmas. Foto: BORJA SUAREZ / X02091

– Tilpasningen vil skje gradvis

Spania er et av landene i verden som har blitt hardest rammet av coronaviruset så langt. For en måned siden kunne VG skrive om sykehus i Madrid som var så fulle at pasienter måtte ligge i parkeringshuset.

Presidenten sier at den gradvise tilnærmingen for å lette på restriksjoner kan komme til å variere fra stat til stat, og vil gå ut ifra hvordan situasjonen er lokalt.

– Tilpasningen vil skje gradvis og koordinert, men ikke lik alle steder, forteller han.

Ifølge VGs oversikt har Spania 23.190 registrerte dødsfall og 223.759 registrerte smittetilfeller søndag ettermiddag klokken seks. Kun USA og Italia har flere dødsfall.

Regjeringen har fått kritikk for de strenge restriksjonene for barn under portforbudet. Ifølge BBC har noen kritikere ment at hunder har mer frihet enn barn, da de har fått lov til å bli luftet i perioden med karanteneregler.

Publisert: 27.04.20 kl. 04:30

