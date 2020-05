STERK ANDREBØLGE: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell peker på at det i land som raskt kom med veldig tøffe tiltak, fortsatt er mange mennesker som kan bli smittet. Foto: Pontus Orre

Anders Tegnell: Mindre risiko for en andrebølge i Sverige

Kun dager etter at Tyskland lettet på tiltakene har antall coronasmittede nå igjen økt. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell frykter på sin side ikke en sterk andrebølge hos svenskene. – Risikoen er betydelig mindre, siden vi har hatt en mer omfattende førstebølge.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier til SVT at han ikke tror landet kommer til å rammes av en sterk andrebølge.

– Jeg vet ikke nøyaktig, men en stor del av befolkningen vår har hatt sykdommen og er immun. Men i land som raskt kom med veldig tøffe tiltak, er det fortsatt mange mennesker som kan bli smittet, sier Tegnell.

– Risikoen er betydelig mindre siden vi har hatt en mer omfattende førstebølge.

Øker etter åpning

I Tyskland har andelen coronasmittede igjen økt, kun dager etter at rikskansler Angela Merkel lettet på tiltakene i landet denne uken. Museer, lekeplasser og kirker har nå åpnet igjen, og for en uke siden fikk hundrevis av elever lov til å komme tilbake til skolen.

Søndag er det totalt 172.075 coronatilfeller i landet, og på en uke har smittetallet økt med 6400 tilfeller. Fra fredag til lørdag økte smittetallet med 736, mens det fra lørdag til søndag har økt med 751 nye tilfeller.

I tillegg viser det såkalte R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet person i gjennomsnitt fører smitten videre til, har økt til 1,1, ifølge den tyske infeksjonsvernmyndigheten Robert Koch Institute (RKI).

GJENÅPNING: I Tyskland har andelen coronasmittede igjen økt, kun dager etter at rikskansler Angela Merker lettet på tiltakene i landet denne uken. Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP

Et R-tall over 1 betyr at smittespredningen øker. Fra og med fredag ​​estimerte RKI at verdien var 0,83.

Merkel har også understreket viktigheten av å fortsette å være disiplinerte når det kommer til sosial distanse.

Landet innførte forrige uke maskeplikt på butikker og offentlig transport.

– Stabil utvikling

Det er rapportert inn fem nye dødsfall i Sverige søndag, noe som betyr at 3225 mennesker er døde som følge av coronaviruset i landet.

Tegnell mener at utviklingen i Sverige er stabil for øyeblikket.

– Det er litt opp og ned, men ingen tegn til at vi raser i vei på noen måte, sier Anders Tegnell til SVT.

Svenske folkehelsemyndigheters siste ukentlige rapport viser at nesten alle tall fra overvåkningssystemer om spredningen i Sverige synker.

Antallet innlagte på intensivavdeling rapporteres også å avta. Det er imidlertid ikke gjort noen estimater for utviklingen i antall dødsfall som følge av covid-19.

Selv om Tegnell spår en mild andrebølge i Sverige, tror statsepidemiologen at coronaviruset vil komme tilbake.

– Dette er ikke en sykdom som vil forsvinne. Det kommer til å kreve innsats hele tiden for å holde det borte. Eller, borte tror jeg aldri at du kan holde det, men heller på et fornuftig nivå.

– Flokkimmunitet i juni

Matematikkprofessor Tom Britton sier at flokkimmunitet kan oppnås når 40 prosent av befolkningen har hatt covid-19, noe han hevder vil skje om en måneds tid i Stockholm.

– Vi har anvendt en enkel modell med reproduksjonstallet 2,5 (når hver person i gjennomsnitt smitter 2,5 personer) og kommer med denne frem til at flokkimmuniteten inntrer ved ca. 40–45 prosent i stedet for 60 prosent, sier Tom Britton til Svenska Dagbladet.

Britton er professor i matematikk ved Stockholms universitet. Utregningene er gjort med Pieter Trapman ved matematisk institutt ved Stockholms universitet og Frank Ball ved Universitetet i Nottingham.

– Konklusjonen vår er at flokkimmuniteten hovedsakelig vil nå i Stockholm-regionen i midten av juni. Men det kan være smittespredning her og der, sier Britton til den svenske avisen.

Resultatet er foreløpig ikke kvalitetssikret, men Britton sier de har sendt rapporten til det anerkjente tidsskriftet Science og venter på svar i løpet av et par uker.

