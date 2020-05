VENNER: Skolekamerater i Gaza minnes de to tenåringene fra al-Sawarka-familien som ble drept i et i et israelsk luftangrep i Gaza i november i fjor. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / X01833

Redd Barna-rapport: Tåregass og gummikuler mot skolebarn

– Å bruke tåregass og skyte med gummikuler mot skolebarn, er rett og slett sjokkerende, sier generalsekretæren i Redd Barna, Birgitte Lange.

Lange presenterer nedslående tall om barns situasjon på Vestbredden og i Gaza.

414 palestinske skolebarn i alderen 10 til 17 år har deltatt i undersøkelsen som Alpha International har gjennomført på oppdrag fra Redd Barna.

Frykt, redsel og generell utrygghet er i hovedsak det barna gir uttrykk for i undersøkelsen.

– Norge har et historisk ansvar for avhjelpe situasjonen for palestinerne, gitt Osloprosessen som vi la til rette for, og den viktige rollen Norge i dag har som leder av giverlandsgruppen for Palestina. Når den kommer sammen, håper jeg de urovekkende tallene vår rapport dokumenterer, blir å finne høyt oppe på programmet, sier Lange.

ESKORTE: Et uvanlig syn på den palestinske Vestbredden. Palestinske barn blir eskortert på skoleveien av israelske soldater. Barna trenger også beskyttelse mot israelske bosettere sør for Hebron. Bildet er fra 2006. Foto: NAYEF HASHLAMOUN / X00952

I rapporten blir det hevdet at det ha vært en økning i bruken av tåregass og angrep mot skoler. 988 barn skal ha blitt behandlet for skader fra tåregass.

Det står å lese at «barna opplever at særlig tre forhold hindrer dem i å ha en trygg skolehverdag: Fysiske angrep på elever og lærere. Angrep mot skolebygninger og truende opplevelser langs skoleveien fra israelske bosettere og ved militære kontrollposter».

Videre står det: «Den usikre skolehverdagen har en negativ effekt på barnas utvikling og helse. Mange barn forteller om plager relatert til angst og stress. Det gir seg utslag i kramper, bevisstløshet og depresjon. Foreldre forteller om barn som får tydelige atferdsproblemer»

Skoler ødelagt

– Det er ille når tre av fire barn sier at de er redde for å bli trakassert eller mishandlet av soldater eller israelske bosettere på skolen, eller når de passerer de israelske kontrollpostene, sier generalsekretæren i Redd Barna.

Problemene de sliter med og hverdagen for palestinske skolebarns er ekstra dramatisk på Gazastripen.

Der er nærmere to millioner mennesker innestengt på 365 kvadratkilometer, uten muligheter til å bevege seg ut av området som grenser til Middelhavet og Israel. Gaza er styrt av Hamas og islamist- og terrorgrupperinger.

OPPRØRT: – Situasjonen for palestinske skolebarn er sjokkerende, sier generalsekretæren i Redd Barna, Birgitte Lange. Tre av fire barn lever i frykt for å bli angrepet av israelske soldater og bosettere, viser en ny undersøkelse. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

«I 2019 ble tolv skoler i Gaza ødelagt i israelske luftangrep. Enhver opptrapping av konflikten fører til tap av skolegang for elever både i Gaza og ved skoler i Israel. I Gaza involverer dette rundt 9000 unge mennesker», står det i rapporten.

– Vi håper norske myndigheter og internasjonal institusjoner tar opp med israelske myndigheter og krever at bruk av tåregass og gummikuler må være forbudt i områder hvor det ligger skoler og der skolebarn ferdes. Vi kan ikke la barn vokse opp under slik forhold, sier Lange.

Publisert: 01.05.20 kl. 07:54

