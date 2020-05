SANNSYNLIG: Anders Tegnell tror enkelte svenske innbyggere kan ha vært smittet av covid-19 allerede i november. Foto: Pontus Orre, VG

Tegnell: – Sverige kan ha hatt corona-tilfeller i november

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det er trolig at enkelte personer var smittet av coronaviruset i Sverige allerede i november i fjor.

Svenske myndigheter vil ikke kartlegge sakene bakover i tid, utdyper Tegnell ved svenske Folkhälsomyndigheten til nyhetsbyrået TT.

– Nå føles det ikke som noe vi ønsker å belaste helsevesenet med, sier han.

Nylig hevdet en fransk lege at han hadde en pasient 27. desember i fjor som testet positivt for covid-19, noe som var fire dager før det første tilfellet ble rapportert av Kina.

Likevel tror kinesiske myndigheter at de har klart å spore tilbake et smittetilfelle til 17. november, og at 266 tilfeller stammer fra slutten av 2019, skriver South China Morning Post.

– Noen spredning utenfor Wuhan har det ikke vært før vi så det i Europa i senere tid, men jeg tror man kan finne sporadiske tilfeller blant Wuhan-reisende som var der i november-desember i fjor:

– Det høres ikke rart ut i det hele tatt, men derimot veldig naturlig, sier Tegnell.

