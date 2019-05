OPPFORDRER TIL ENDRINGER: USAs utenriksminister Mike Pompeo har ikke lagt skjul på at han ønsker et regimeskifte i Venezuela. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Pompeo til Venezuelas befolkning: – Tiden er inne for et skifte

USAs forsvarsminister Mike Pompeo kommer med en direkte appell til det venezuelanske folk og ber dem kvitte seg med president Nicolás Maduro.

Nå nettopp







– Det er nå tiden er inne for et skifte, sier Pompeo i videoen som ble offentliggjort etter at Maduro lørdag ba sine soldater om å forberede seg på en mulig militærintervensjon fra USA .

– Dere kan kreve at demokratiet vender tilbake. USA skal stå sammen med dere hvert skritt på veien, sier den amerikanske utenriksministeren.

les også Diskuterte Venezuela med Putin

Samtidig var opposisjonsleder Juan Guaidó, som med USAs støtte har utropt seg selv til midlertidig president, i gang med et nytt forsøk på å få den venezuelanske hæren til å vende seg imot Maduro.

Guaidó publiserte tirsdag en video der han var omgitt av bevæpnede soldater hvor han takker for støtten:

Samme dag startet demonstrasjoner og flere demonstranter prøvde å innta en militærbase i hovedstaden Caracas. Rundt 50 av dem ble skadet da de ble slått tilbake.

Under demonstrasjonene ble det også hørt skyting, samt at pansrede kjøretøy kjørte inn i folkemengden.

les også Maduro raser mot USA: – Løgner og manipulasjon

Onsdag fortsatte store demonstrasjoner mot og for den sittende presidenten Maduro.

Venezuela har i lengre tid vært i krise på grunn av fattigdom, hyperinflasjon, høy kriminalitet, økende arbeidsledighet og utbredt korrupsjon.

Flere mennesker har flyktet fra landet, og mange drar til nabolandet Colombia for å handle varer de trenger for å overleve.

Publisert: 04.05.19 kl. 23:06