FUNNET DØD: Norske Eirin Mikkelsen var savnet siden julaften. Foto: Privat

Foreløpig obduksjonsrapport: Ingen tegn til at Eirin Mikkelsen ble utsatt for vold

Det er ikke funnet tegn til vold mot Eirin Mikkelsen (43), som ble funnet død i Sverige på lørdag.

Det melder den svenske avisen Expressen.

– Vi har fått en foreløpig uttalelse fra obduksjonslegen, og det sier at ikke er gjort noen bemerkelsesverdige funn. Det viser ingen tegn til at hun er blitt utsatt for vold, sier politietterforsker Mattias Nildén.

Eirin Mikkelsen ble meldt savnet i Landskrona i Sverige i slutten av desember i fjor.

Hun ble sist sett ved Skeppsbron i havnen i Landskrona ved 23-tiden på julaften. Politiet og Kystvakten startet et omfattende søk med dykkere, hunder og drone, som ble avsluttet 28. desember.

Lørdag ble hun funnet død.

Svensk politi skrev i en pressemelding tredje juledag at omstendighetene rundt forsvinningen ledet til mistanke om at det hadde skjedd noe kriminelt.

Nå har obduksjonslegen kommet med en foreløpig konklusjon om at hun ikke ble utsatt for en straffbar handling.

Ifølge HD er saken fortsatt klassifisert som et drap, frem til politiet mottar den endelige obdukaksjonsrapporten om to til tre uker.

