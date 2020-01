ANGREP: Skjermdump fra iransk TV som skal vise utskytingen av en rakett mot amerikanske mål i Irak. Foto: IRIB HANDOUT / IRIB (IRAN STATE TV)

11 amerikanske soldater skadet i Irans hevnangrep

Amerikanske myndigheter flere ganger hevdet at ingen amerikanere ble skadet etter drept i angrepene mot to militærbaser i Irak 8. januar. Nå bekrefter forsvaret at 11 personer ble skadet.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

– Ingen amerikanere ble drept under det iranske angrepet mot Al Asad-basen 8. januar, men flere har fått behandling for hjernerystelsessymptomer fra eksplosjonen, disse er fortsatt under tilsyn, sier kaptein Bill Uran, talsmann for U.S. Central Command i det amerikanske forsvaret.

Videre forteller han at noen er fraktet til Tyskland eller Kuwait for sjekk.

– Når de er klare til tjeneste igjen, er det forventet at de vil returnere til Irak, sier han.

Rundt 1500 amerikanske soldater er utstasjonert ved al-Asad-basen vest i Irak. En rekke raketter ble avfyrt mot Al-Asad-basen og en base i Erbil i nordlige Irak natt til 8. januar. Angrepet var en hevn fra Iran etter at et amerikanske droneangrep drepte den iranske genealen Qasem Soleimani.

– Alt er vel! Raketter avfyrt fra Iran mot to amerikanske militærbaser i Irak. Vurderingen av tap og skadeomfang skjer nå. Alt vel så langt! Vi har det mektigste og mest velutstyrte militære i hele verden, med stor margin!, var president Donald Trumps første kommentar etter angrepet.

Også norske soldater var på basen under angrepet.

– Jeg kan bekrefte fra vårt personell på stedet at det har vært flere nedslag på al-Asad-basen. Det befinner seg om lag 70 nordmenn der for øyeblikket. Det er ikke meldt om skader blant nordmennene, sa Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, til VG like etter angrepet.

Ingen av de norske soldatene skal ha blitt skadet.

– Vi fikk et forvarsel om at det kunne være et forestående angrep, sa Stordal.

