Attenborough advarer om klimakrise

– Krisen er her nå, advarer den kjente TV-programlederen David Attenborough i et intervju om klimaendringene.

I intervjuet med BBC peker han på hvordan tiltak mot klimaendringene er blitt utsatt gang etter gang.

– Vi kan ikke fortsette å si «men det er håp» og vente til neste år, understreker han.

I likhet med mange forskere knytter Attenborough de voldsomme brannene i Australia til den globale oppvarmingen.

– I dette øyeblikk brenner den sørøstlige delen av Australia. Hvorfor? Fordi temperaturene på jorden stiger.

Attenborough legger til at det «åpenbart er nonsens» å påstå at brannene ikke har noe med de stigende temperaturene å gjøre.

På sosiale medier spredte det seg rykter om at brannene i Australia oppsto grunnet folk som satte fyr på skogen med vilje.

Dette har lokalt politi tilbakevist.

– Vi har ingenting som tyder på eller tilsier at brannene i East Gippsland og North East i Vicotira var påtent eller startet som følge av mistenkelig oppførsel, sa en talsperson for politiet i delstaten Victoria til The Guardian etter ryktene begynte å spre seg.

Doktor Timothy Graham ved Queensland University of Technology har gjort en studie der han har ettergått meldingene på sosiale medier.

– Australia er plutselig oversvømmet av feilinformasjon som et resultat av denne miljøkatastrofen. Vi lider av konsekvensene av en økt polarisering og vanskeligheter eller manglende evne blant befolkningen for å forstå sannheten, sa han til avisen.

BBC-profilen Attenborugh har tidligere også vært svært kritisk til norsk hvalfangst, som han ovenfor VG kalte «sørgelig».

