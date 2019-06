LAMMENDE: En mann ser på flammene langs hovedveien ved Terbespye nordøst i Syria mandag. Foto: Harald Henden/VG

Store områder i flammer i Syria og Irak – IS får og tar skyld

TERBESPYE/NORDØST-SYRIA (VG) Mens flammene sluker familiens hus, kommer en syrisk bonde kjørende på en moped ut av røyken. – Mitt hjerte er knust, sier han til VG.

Bonden, Ahmed el Hashem (50), slår fortvilet ut med armene, mens det brenner bak ham.

– Hjemmet til hele min familie er ødelagt. Hele avlingen min er borte. Min inntekt har forsvunnet, sier han.

Da VG kjørte gjennom den nordøstlige delen av Syria i starten av mai, var alt irrgrønt så langt øye kunne se.

En sjeldent regnfull vinter skulle gi et etterlengtet godt år for den krigsherjede regionens bønder. Krigen mot IS og tørke har rammet jordbrukere hardt de siste årene. I år skulle inntektene komme tilbake. Bøndene gledet seg om en stabil inntekt og god avling.

Da VG kjørte igjennom de samme områdene mandag, var de gule hveteåkrene fulle av korn, klare til innhøsting, men en svart pilar av røyk kom til syne foran oss.

KAN IKKE GJØRE NOE: Innbyggere i kurdiskkontrollerte Rojava ser på brannen, uten å ha noe å kunne slukke den med. Foto: Harald Henden/VG

Ønske om destabilisering

Høye flammer spredde seg lynraskt gjennom åkrene rundt landsbyen Terbespye, der VG befant seg. Himmelen ble mørk, og både sivile, politifolk og kurdiske YPG-soldater sto langs veien uten å kunne gjøre noe, mens flammene nesten omringet dem.

Siden tidlig i mai har det brent kraftig i de fyldige hvete- og byggåkrene i både Irak og Syria. De aller første brannene tok terrorgruppen IS på seg skylden for. Gruppen ligger nede med brukket rygg etter det territorielle nederlaget i både Syria og Irak, og ønsker å vise at de fortsatt kan destabilisere områdene de en gang kontrollerte.

Ifølge SITE, som overvåker jihadisme på nett, skrev IS dette i et nyhetsbrev nylig:

«Sesongen for innhøsting er ennå lang, og vi forteller til Kalifatets soldater: Foran deg har du millioner av dunam (måleenhet) med hvete og bygg som er eid av de frafallene.»

De oppfordret videre sine tilhengere til å tenne på så mange åkre som mulig.

MISTET ALT: Bonden Ahmed el Hashem (50) er fortvilet. Bak ham brenner husene og avlingene hans. Foto: Harald Henden

Brent-jord-strategi

Ifølge Washington Post, som nylig skrev en omfattende reportasje om brannene, har 80 kvadratkilometer med hvete og bygg brent bort i Syria, mens over 500 kvadratkilometer med land har brent i Irak.

Til avisen sier Peter Schwartzstein, ved amerikanske «Center for Climate and Security»:

– Mange av disse brannene er nesten helt sikkert startet av IS. De opprettholder en brent-jord-strategi som gruppen begynte å bruke da de mistet stadig mer land. De ønsker å holde regionen ustabil, sier han.

Han sier likevel videre:

– IS er nok ikke ansvarlige for alle brannene. Mange utnytter nå skylden IS har tatt, til å oppnå egne mål.

Særlig i Syria er landområdene nordøst i landet omstridt og splittet mellom ulike stammer, militære grupper og arabiske og kurdiske landeiere. Det pågår en rekke strider mellom grunneiere om hvem som eier hva, etter at mange av kampene nå har lagt seg.

Folk VG møter har flere forklaringer:

– Kanskje er det tyrkerne som står bak? sier en.

– Kanskje er det IS? Kanskje er det Assad-regimet?

Slike teorier sprer seg like raskt som brannen rundt dem.

ETTER BRANNEN: Mål og mål med brent jord ligger igjen etter brannen har herjet. Foto: Harald Henden/VG

Store inntektstap

Den kurdiske selvstyreadministrasjonen, som kontrollerer denne delen av Syria, gikk selv ut med en uttalelse mandag, der deres omkringliggende fiender ble utpekt.

«De fleste av disse hendelsene er utført med vilje av en rekke ulike grupper, som IS, det syriske regimet, som Tyrkia, som alle vil ødelegge regionens økonomi og true livsgrunnlaget for innbyggerne».

Uansett hvem som står bak brannene, vil ikke bonden el Hoshem få tilbake avlingen sin.

– Brannen i åkeren vil koste meg et inntektstap på 10.000 dollar. Måtte min Gud passe på meg, sier han.

Ved veien, rett ved en vegg av røyk, møter VG YPG-kommandøren Abdelrahim Abdel Hassan.

– Ingen kan stoppe dette. Vi blir bare stående her å se på mens det sprer seg, sier han.

– Hvem tror du står bak?

– Vet ikke. Jeg tror kanskje det var en elektrisk gnist.

HJELPELØSE: YPG-kommandøren Abdelrahim Abdel Hassan sier det er lite de kan gjøre for å stoppe brannene. Foto: Harald Henden

