Nyhetsbyrå: Forhandlinger om norske foreldreløse barn i Syria

En delegasjon fra Utenriksdepartementet er på plass i Syria, og har holdt møter med selvstyremyndighetene som styrer leiren der norske IS-kvinner og barn sitter internert.

Ifølge nyhetsbyrået Rudaw er det blitt forhandlet om å få ut fem foreldreløse norske barn som har sittet internert i Al-Hol-leiren.

VG får bekreftet norske myndigheters tilstedeværelse i Syria fra flere uavhengige kilder. VG har vært kjent med forhandlingene i flere dager.

VG får opplyst at en norsk delegasjon med diplomater søndag holdt et lukket møte med de kurdiske selvstyremyndighetene i regionen, der temaet har vært «den humanitære situasjonen».

Også nyhetsnettstedet ANHA, som er tett på de kurdiske selvstyremyndighetene, bekrefter at en norsk delegasjon er på plass. De siterer en norsk tjenestemann fra UD, som har hatt møter med syriske selvstyremyndigheter i provinsen Ain Issa. I etterkant ble det avholdt en pressekonferanse.

Under møtet skal representanten for norsk UD ha gitt rosende omtale av de syriske selvstyremyndighetene, og han siteres på at Norge håper på et godt samarbeid rundt humanitære spørsmål.

Foreldreløse barn har prioritet

Den norske regjeringen har lenge sagt at å hente hjem foreldreløse norske barn skal være prioritet.

Moren til barna er etnisk norsk, 30 år og savnet. Far er en afrikansk mann som har bodd i Norge, og som er antatt død. De foreldreløse barna ble først omtalt i Aftenposten, og sitter i interneringsleiren Al-Hol i Rojava.

Morens foreldre i Norge har ikke ønsket å uttale seg til VG, men har tidligere sagt til Aftenposten at de håper norske myndigheter henter barnebarna deres hjem.

AL-HOL LEIREN: En kvinne og to små barn på et bilde fra Al-Hol leiren denne uken. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Født i Norge og Syria

De tre eldste barna er født i Norge, og de to yngste i IS-området i Syria. VG er kjent med at faren kom til Norge som asylsøker fra Afrika, men at han ikke fikk opphold.

Alle barna er ifølge Aftenpostens journalist svært tynne. Det er en viss usikkerhet knyttet til om søskenflokken består av fem eller fire barn - på bildene fra leiren er det kun fire barn som er med, men i reportasjen er fem barn omtalt.

Samme dag som saken ble kjent, lovet statsminister Erna Solberg (H) at det skal være en prioritet for Norge å hente hjem foreldreløse barn av norske IS-medlemmer. Men Utenriksdepartementet har presisert at barna må identifiseres via DNA og at man må hente inn mest mulig informasjon om tilstanden til foreldrene, for å søke en bekreftelse på om disse lever eller ikke.

expand-left arrow-right SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene.

Møtene holdes i regionen Rojava, også kjent som syrisk Kurdistan, som er et område der kurdiske styrker siden 2013 har erklært selvstyre. Den endelige bekjempelsen av terrorstaten IS ble gjennomført av den kurdiskdominerte SDF-militsen i slutten av mars.

Siden er titusenvis av mennesker fra de beseirede IS-områdene flyttet til interneringsleirer som selvstyremyndighetene kontrollerer. Røde Kors har advart om at det haster å gi hjelp til leirene.

Løslater kvinner og barn fra samme leir

Samtidig kommer meldinger om at kurdiske myndigheter planlegger å løslate 800 syriske kvinner og barn fra al-Hol-leiren i Syria og overlater dem til familiene, skriver NTB.

Al-Hol-Leiren huser nærmere 74.000 krigsflyktninger, blant dem tidligere IS-krigere og deres ektefeller og barn.

Over 30.000 av dem som befinner seg i leiren er syrere, og de første som løslates vil bli overlevert til familiemedlemmer, opplyser en talsmann for kurdiske myndigheter.

Avtalen om løslatelse har kommet i stand på forespørsel fra, og med bistand fra lokale arabiske stammer, opplyser talsmannen Abd al-Mehbach.

Norsk strid

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

Statsminister Solberg har åpnet for å hente hjem de foreldreløse norske barna, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Venstre mener alle de norske barna, ikke bare de foreldreløse bør hentes hjem. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

