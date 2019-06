STRAMMET INN: Socialdemokratiet i Danmark la om kursen i innvandringspolitikken, og er ser ut til å vinne valget 5. juni. Innvandringspolitisk talsmann Mattias Tesfaye forklarer sammenhengen. Foto: Harald Henden/VG

Arbeiderpartiet i Danmark: – Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen

KØBENHAVN (VG) Stjerneskuddet i det danske Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, mener det mest solidariske Danmark kan gjøre, er å stenge grensene og hjelpe flyktninger der de er. Nå ligger partiet an til å få regjeringsmakt.

Det danske arbeiderpartiet, Socialdemokratene, ligger godt an til å vinne valget i Danmark om få dager.

En strengere innvandringspolitikk, er en stor del av forklaringen, men ikke den hele, ifølge partiets innvandringspolitiske talsmann, Mattias Tesfaye (38).

– Vår innvandringspolitikk har åpnet døren inn til gamle velgere som nå begynner å lytte til det vi sier, men det er ikke det som får dem til å komme tilbake til oss, forklarer Tesfaye, som er en het kandidat til en ministerpost i en ny regjering.

Han har tatt seg fri mellom valgkamparrangementene for å forklare norske lesere hvorfor tradisjonelle arbeidervelgerne ser ut til å vende hjem til Socialdemokratiet.

VG møter han på Snapstinget – som er kantinen i det danske Folketinget.

Tesfaye mener en strammere innvandringspolitikk, kombinert med klassisk sosialdemokratisk velferdspolitikk, er svaret.

– Vi kan ikke vinne valg på innvandringspolitikken, men vi kan tape valg på den. Vi kan kun vinne valg på klassisk sosialdemokratisk velferdspolitikk, men det er ingen som lytter til oss hvis de tror vi vil åpne dører for innvandring, forklarer han.

Tak på innvandring fra ikke-vestlige land

Etter at Mette Frederiksen overtok som partileder i 2015, har Socialdemokratiet tatt en kraftig høyresving i innvandringspolitikken.

I fjor la Frederiksen frem en ny innvandringspolitisk plattform hvor partiet blant annet gikk inn for at det ikke lenger skulle være mulig å søke om asyl fra dansk jord og at det skulle settes tak på innvandring fra ikke-vestlige land.

SEIER I SIKTE: Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen, her på valgkampturné i Faxe. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Meningsmålingene viser at velgerne setter pris på den nye linjen.

En prognose fra danske Alltinget viser at Socialdemokratene kan se ut til å hente hjem over 63.000 velgere fra det høyrepopulistiske partiet Dansk Folkeparti.

Og det er denne velgervandringen som ser ut til å gjøre Frederiksen til statsminister etter 5. juni.

– Det er ikke en strategisk og taktisk nødvendighet, men vi mener det trengs en politisk utvikling som bevarer velferdsstatens bærekraft, sier Tesfaye.

Denne erkjennelsen har kommet gradvis hos de danske sosialdemokratene, forklarer han.

Velgerne var ikke rasister

Da Dansk Folkeparti for alvor entret den politiske scenen i 2001, gjorde sosialdemokratene et historisk dårlig valg. For første gang på 81 år var de ikke lenger det største partiet i Danmark.

Særlig velgerne i fagbevelgensen rømte fra partiet i Folketingsvalget – men i lokalvalget var bildet et annet: Partiets ordførere, eller borgermestere som det heter på dansk, holdt stand. Spørsmålet var hvorfor.



Fakta Mattias Tesfaye (37) Innvandringspolitisk talsmann og folketingskandidat for Socialdemokratene i Danmark.

Utdannet murer og har bakgrunn fra fagbevegelsen.

Han har vært nestleder i Socialistisk Folkeparti, som er det danske søsterpartiet til SV, og medlem av partiet Enhetslisten, som tilsvarer Rødt.

Er en het kandidat til å bli minister dersom Socialdemokratene danner regjering etter valget. Vis mer vg-expand-down

Ifølge Tesfaye viste det seg at mens partiets politikere på Folketinget gikk inn for en liberal innvandringspolitikk, var holdningen en annen på grasrota og blant partiets borgermestere.

– I en lang periode har partiet sentralt forsøkt å overbevise egne velgere om at de tok feil om innvandring. Man igangsatte antirasistiske kampanjer, og sa implisitt at de var rasister og dårlige mennesker. Men de var ikke mer fremmedfiendtlige enn andre, sier han.

Problemet var heller byrdene ved innvandring var ujevnt fordelt, ifølge Tesfaye: Enkelte lokalsamfunn, hvor inntektene og utdannelsene var lave, som sto med alle utfordringene.

– Det var klassiske sosialdemokratiske kommuner som har måttet løfte hele oppgaven på vegne av det danske samfunnet. Det er bare å konstatere jo mer utdannelse og lønn du har, jo mer positiv er du til innvandring, sier han og legger til:

– For jo mindre man har stått med konsekvensene i dagliglivet, jo mer åpen har man vært for innvandring, sier Tesfaye.

Sosialdemokratenes kongstanke i innvandringspolitikken nå, er å ha kontroll på dem som kommer til Danmark og sørge for å holde antallet nede, samtidig som byrden av innvandring må fordeles til hele landet og alle samfunnslag.

– Velgerne og borgermesterne våre hadde rett. Vår posisjon nå er ikke fremmed for sosialdemokratiet, bare vært i mindretall, sier han.

HJELPE DE DER DE ER: Mattias Tesfaye mener det mest solidariske Danmark kan gjøre, er å stenge grensene og bruke pengene i fylktningleire. Foto: Harald Henden

Farvel, solidaritet?

På spørsmål om hvor solidariteten har blitt av i sosialdemokratiet, svarer Tesfaye noe en kanskje ville forventet av Norges tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug fra Frp snarere enn en Ap-politiker:

Hvis Danmark skulle vært veldig solidarisk, burde de lukket grensen helt, og heller brukt alle pengene på flyktningleirer i Jordan, Libya og Tyrkia.

– Men så solidariske er vi ikke!, sier han og lener seg frem over bordet:

– Vår nåværende asylpolitikk er dundrende usolidarisk: Særlig fordi halvparten av dem som er i asylsystemet ikke flyktninger, men immigranter med avslag. Likevel bruker vi masse penger på dem. Danmarks asylpolitikk har moralsk brutt sammen. Den kan ikke forsvares, sier han.

At Europa nå er hermetisk stengt for flyktninger, mens FNs arbeid i nærområdene underfinansieres, samtidig som man åpner velferdsstaten for de menneskene som likevel klarer å ta seg til Europa gjennom menneskesmuglere, kaller han en «humanitær svikt»:

– Vi har en tendens til å tenke at de mennesker som står rett foran oss, dem åpner vi døren for, mens dem som er langt unna, er vi likegyldige til.

– Har du ikke noe sympati for dem som forsøker å skaffe seg et bedre liv i Danmark eller Norge. Skal de ikke få hjelp når de først har kommet hit?

– De skal ha krav på beskyttelse. Men nå er vår flyktningpolitikk innrettet sånn at vår forpliktelse er større for dem som er på dansk jord enn for dem som er i Syria. På individnivå, er det helt menneskelig at når noen banker på, så slipper du dem inn. Men vi politikere må stille spørsmålet om vår forpliktelse overfor et menneske som kommer til Danmark er større enn for et som bor i en flyktningleir, sier han.

MERK NAVNET: Tesfaye kan bli minister i Mette Frederiksens regjering hvis Socialdemokratene vinner valget. Foto: Harald Henden

Brøt med de liberale

I fjor brøt Socialdemokratiet med sin gamle regjeringskamerat det Radikale Venstre, søsterpartiet til norske Venstre, som langt mer liberal holdning til innvandring.

Det ga Socialdemokratiet mer armslag til sin nye innvandringspolitikk, men partiet ble kritisert for å ha brutt med sin egen politiske tradisjon.

Tesfaye mener det er en helt misforstått kritikk, for sosialdemokratene lokalt har samarbeidet like mye med Dansk Folkeparti som med det Radikale Venstre.

– Men det som virker selvfølgelig inne i København, i storbyen for dem med akademisk utdannelse og høye inntekter, kan være helt fremmed for en lokalpolitiker 20 minutter unna, forklarer han.

Fakta danske parti Danmark holder valg på nytt Folketing onsdag 5. juni. Velgerne kan stemme på i alt 13 partier. Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken Vis mer vg-expand-down

Vil ikke gi de røde innrømmelser etter valg

Socialdemokratiet går til valg på å regjere alene i en mindretallsregjering. Partiene på venstrefløy har i valgkampen fremsatt krasse krav om en mer liberal innvandringspolitikk skal de støtte Socialdemokratene i Folketinget.

Den innrømmelsen kan de glemme, sier Tesfaye og sammenligner det med spørsmål om NATO-medlemskap:

– Vi har flere ganger dannet regjering med venstrefløypartier som er imot NATO-medlemskap, men vi har aldri gikk innrømmelser på forsvarspolitikken. Det er ikke riktig at et lite parti som representerer fem, ti, 15 prosent av befolkningen skal få bestemme at vi skal melde oss ut av en forsvarsallianse som er så viktig for oss. Sånn er det med innvandringspolitikken også, sier Tesfaye.

Kritisk til Menneskerettighetsdomstolen

Da VG spør om Tesfaye er bekymret for at det kan blir et “race to the bottom” i innvandringspolitikken når sosialdemokratene legger seg på linje med Dansk Folkeparti, svarer han kontant at Socialdemokratiet i all hovedsak har stemt med dagens borgerlig regjering.

– Men hvor går grensen for hvor langt man kan gå i innvandringspolitikken?

– Det er en advarsel i ditt spørsmål, sier Tesfaye og trekket opp et lengre resonnement om at de liberale og humanistiske verdiene er under press i Europa.

Det største angrepet på menneskerettighetene, kan ifølge Tesfaye, komme fra menneskerettighetsdomstolen selv.

– Det er en utfordring hvis noen misbruker de liberale verdiene til å blokkere nødvendige inngrep i innvandringspolitikken, sier han.

Tesfaye viser til at det har pågått en stor diskusjon i Danmark om hvordan Menneskerettighetsdomstolen har blandet seg bort i hvor store cellene skal være i et rumensk fengsel for at Danmark skal kunne utvise rumenske statsborgere til soning i eget hjemland.

Han frykter en situasjon hvor et EU-land ikke kan ta imot egne borgere til soning på grunn av menneskerettigheter.

– Hvis du som dansk har hatt innbrudd og to rumenere har stjålet alle tingene dine, og så får du vite at dine skattepenger skal betale for at de skal sitte i dansk fengsel fordi rumenske fengsler kun er åtte kvadratmeter, og domstolen sier at de skal være ti, da kan det være du tenker «hva faen er det slags menneskerettighet?». Det er en farlig utvikling. Da mister domstolen sin folkelige forankring, forklarer han og fortsetter:

– Det er like så viktig å stå fast ved menneskerettighetskonvensjonen som det er at de ikke misbrukes til å føre en politikk som befolkningen er imot, på et område som ikke er i nærheten å ha noe med opprinnelsen til konvensjonene å gjøre. Hvis domstolen begynner å fortolke ut i det aller ytterste, så vil jeg si at det er det største angrepet på menneskerettigheter du kan forestille deg, sier Tesfaye, før han til slutt svarer så på VGs spørsmål:

– Der går grensen mellom oss og Dansk Folkeparti. Vi står fast på menneskerettighetskonvensjonene og vil aldri gjennomføre lovgivning som er i strid med dem. Men de får ikke vår velsignelse til å vinne politisk slagsmål over et flertall av befolkningen på områder som ikke har noe med mennesker grunnleggende rettigheter å gjøre.

Publisert: 02.06.19 kl. 12:23