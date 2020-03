STØTTEDEMONSTRASJON: Jair Bolsonaro møtte støttespillere samtidig som mange av hans nærmeste medarbeidere hadde testet positivt på corona. Foto: SERGIO LIMA / AFP

President i coronakarantene tok «high five» med sine tilhengere

Brasils president møter kraftig motbør for sin tilbakelente holdning til coronaviruset. Nylig var Jair Bolsonaro ute og tok «high five» med folk mens han var i karantene.

25 personer er ifølge avisen Folha de S. Paulo døde, og 1546 har testet positivt for covid-19 så langt i Brasil.

President Jair Bolsonaro har tidligere omtalt det hele som hysteri iscenesatt av mediene. Nå kan det se ut som det politiske etablissementet i stedet forsøker å tilsidesette presidenten i kampen mot viruset.

– Vi skal stemme for det Brasils befolkning trenger, ikke på grunn av, men på tross av presidenten, sier senatoren Sergio Olimpio, som tidligere var en av Bolsonaros støttespillere, ifølge LA Times.

23 av Bolsonaros nærmeste medarbeidere har testet positivt for coronaviruset, etter en reise til USA.

Bolsonaro var selv i karantene, men møtte likevel opp på en støttedemonstrasjon for seg selv i hovedstaden Brasília. Der «highfivet» han demonstrantene og skal ha fysisk tatt på så mange som 272 personer ifølge lokale medier.

Demonstrantene skal ha tatt til orde for å stenge ned kongressen og høyesterett, som Bolsonaro mener motarbeider ham.

Presidentens oppførsel går stikk i strid med anbefalingene fra hans egen helseminister Luiz Henrique Mandetta, som selv er lege. Helseministeren på sin side får kritikk av presidenten for å «overdrive» tiltakene.

PRESSEBRIFING: Jair Bolsonaro på et møte i Brasília 18. mars. Foto: UESLEI MARCELINO / X02828

Presidentens oppførsel har opprørt mange, og i en lederartikkel i landets største avis, Folha de S. Paulo, tas det til orde for at det beste er å «overlate ham til å snakke med seg selv».

Guvernørene i de folkerike statene Rio og São Paulo innfører nå egne tiltak, noe presidenten liker svært dårlig. Han har kalt guvernør Joao Doria for en «galning», og hevder han overdriver, skriver Folha de S. Paulo.

Guvernør Wilson Witzel i Rio ønsket å stenge veiene inn og ut av Rio for å begrense smitten. Bolsonaro svarte med å hasteinnføre et dekret som sier at kun føderale myndigheter kan stenge føderale veier.

Presidenten fortsetter å insistere på at viruset er oppskrytt, og i et nytt intervju med talkshowverten Ratinho sier han «det kommer til å regne, og folk må regne med å bli våte». I intervjuet forsvarer han at kirker og stadioner må få holde åpent.

I et fersk intervju med Folha de S. Paulo går han ut mot guvernørene og sier «folket vil se at de har blitt lurt av guvernørene og mediene om coronaviruset».

Bolsonaro mener tiltakene guvernørenes tiltak vil føre til massiv arbeidsledighet.

– Satans taktikk

Pinsevennene er en annen stor gruppering som har tatt til orde for å dysse ned coronafrykten.

Pinsevennene teller 45 millioner i Brasil, og har blitt en sterk politisk kraft etter at Jair Bolsonaro ble president. En av de aller mektigste pastorene, Edir Macedo, avfeier pandemien. I en video på Facebook, som senere er blitt slettet, ber han medlemmene om å ta det helt med ro:

– Ikke vær bekymret for coronaviruset. Det er satans taktikk for å spre uro og redsel. Og når mennesker blir urolige, blir de lettpåvirkelige, sier pastoren i videoen.

Han får støtte av Silas Malafaia, en annen mektig predikant, som står president Bolsonaro nær.

Han oppfordret alle pinsemenigheter til å gjennomføre gudstjenester søndag, til tross for spredningsrisikoen. Han fikk medhold i retten om å holde gudstjenester som vanlig, men har nå bestemt seg for å kjøre gudstjenester på nett.

Redd det blir stygt

Forfatter og Brasil-kjenner Torkjell Leira har nettopp gitt ut boken «Kampen om regnskogen» om landet. Han er svært bekymret for hvordan det brasilianske helsevesenet vil takle en eventuell stor coronakrise i landet, og tror landet står dårlig rustet.

– Det er mer enn 200 millioner innbyggere, og store forskjeller mellom fattige og rike. For å si det enkelt: De rike har et godt tilbud gjennom det private, mens de fattige har et dårlig tilbud i det offentlige helsevesenet.

– Jeg er bekymret for beredskapen både hva gjelder planer og personell og også når det gjelder testutstyr og isolat. Mange bor veldig tett, oppå hverandre med relativt dårlig hygiene. Jeg er oppriktig bekymret for at det blir stygt når det først slår til i Brasil.

– Hvordan vil brasilianerne ta imot påbud om å være hjemme og slike tiltak?

– Man kan allerede se bilder fra Brasil hvor det er tydelig at alvoret et er i ferd med å synke inn. Folket er tradisjonelt mer vant til å lytte til «den sterke mann» – å være underlagt autoriteter – enn vi i Norge. Det kan virke disiplinerende, samtidig er trangboddheten og fattigdommen så stor at det er vanskeligere enn andre steder å isolere viruset, sier Leira.

Han tror det kan få konsekvenser for Bolsonaros oppslutning.

– Han har utsatt mange for smittefare, og utsatt seg selv for det samme. Det er uhyre uansvarlig som øverste leder og selvsagt helt håpløst rent symbolsk.

Publisert: 24.03.20 kl. 02:28

