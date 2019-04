TID: May og Merkel møttes i Berlin i dag til brexit-samtaler. Foto: FABRIZIO BENSCH / X90145

May håper på ny brexit-utsettelse: EU stiller tøffe krav

BERLIN (VG) EU stiller beinharde krav til Theresa May hvis hun skal få brexit-utsettelsen hun håper på, melder britiske medier.

– Vi bestilte det beste været vi kunne, sa Angela Merkel til Theresa May da hun tok henne i mot i Berlin tirsdag ettermiddag, melder nyhetsbyrået AP.

Solen skinner og det er vår i den tyske hovedstaden. Den røde løperen er rullet ut og de to lederne håndhilste for fotografene før de startet lunsj-møtet. Senere i dag møter May Emmanuel Macron i Paris med samme agenda: Å få brexit utsatt til 30. juni.

Allerede har May fått en utsettelse av EU til 12. april - men hun trenger mer enn fire dager.

En grunn til at hun vil ha mer tid er for å fullføre samtalene med opposisjonsleder Jeremy Corbyn . Disse samtalene startet forrige uke og er akkurat nå Mays eneste håp for å samle nok støtte til brexit-avtalen sin. Den er allerede stemt ned i Underhuset tre ganger.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier gjentar tirsdag at det er denne avtalen eller ingenting som gjelder.

NESTE STOPP: Etter møtet klemte lederne hverandre. Neste stopp for May er Paris. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / X02197

Merkel og May gav hverandre en klem etter møtet - så langt har ikke partene kommet med noen offisielle uttalelser.

Kravene fra EU

Flere britiske medier skriver i dag at EU vil stille beinharde krav til May.

Prisen for å utsette brexit kan være at Storbritannia blir holdt utenfor når det neste EU-budsjettet, reformer og handelsavtaler skal vedtas, skriver The Times.

Grunnen til at EU-landene vil «fryse ut» May er at de vil ikke at Storbritannia stikker kjepper i hjulene for EU-prosjektet. Politikeren Jacob Rees-Mogg, som ønsker hard brexit, har nemlig bedt britiske politikere om å opptre «så vanskelig som mulige» mot EU under en brexit-utsettelse.

Macron er ikke blid

Fra Berlin reiser May til Paris for å møte Macron. Han har tidligere uttrykt at han er lei av mangelen på retning og besluttsomhet på den andre siden av Den engelske kanal.

– EU kan ikke holdes som gissel i arbeidet med å finne en løsning på den politiske krisen i Storbritannia over tid, sa han tidligere i år.

Onsdag skal alle EU-landene stemme over en brexit-utsettelse. Alle 27 må si ja, men allerede er noen lunkne til å gi Theresa May mer tid.

Slovenia, Hellas, Østerrike og Spania er spesielt skeptiske til å gi en lang utsettelse, melder The Guardian.

Publisert: 09.04.19 kl. 13:57