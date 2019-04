SKUTT: Eric Torell (20) ble skutt og drept etter at han rømte hjemmefra med en lekepistol i fjor. Foto: PRIVAT

Aftonbladet: Polititjenestemenn blir tiltalt etter Eric Torell ble drept

Minst to av de tre som har vært mistenkte etter at Eric Torell ble skutt og drept, vil bli tiltalt for grov tjenesteforsømmelse, skriver Aftonbladet.

Det var 2.august i fjor at Eric Torell at 20-åringen ble skutt og drept etter at han rømte hjemmefra med en lekepistol.

20-åringen hadde Downs syndrom og autisme. Ifølge hans mor Katarina Söderberg var han også sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring.

– Han kunne ikke prate, han kunne bare si mamma, mamma, har hun tidligere sagt til Expressen.

Noen timer senere åpnet politiet ild mot Torell, og han døde senere av skadene på sykehus.

Politiet har tidligere uttalt at de opplevde en truende situasjon før skyteepisoden.

Tre politibetjenter har vært mistenkt etter hendelsen. Kilder opplyser torsdag til Aftonbladet at minst to av dem vil bli tiltalt for grov tjenesteforsømmelse og for å ha forårsaket en annens død.

Ifølge avisen vil dette bli offentliggjort på en pressekonferanse klokken 10.

ÅSTEDET: Her ble Torell skutt 2. august i fjor. Foto: STINA STJERNKVIST / TT News Agency

Publisert: 12.04.19 kl. 09:39