Michael Cohen om Trump i ny bok: Gjør alt for å vinne

I sin kommende bok hevder Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen at presidenten samarbeidet med Russland for å vinne valget i 2016.

Trump har gjentatte ganger nekter for russisk innblanding i presidentvalget og har kalt granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsket mulig russisk påvirkning av valget, for en heksejakt.

Påstanden fra Cohen kommer i forordet til hans nye memoarer, som har fått tittelen «Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump». Den slippes ifølge nyhetsbyrået AP 8. september.

I boken omtaler Cohen Trump som en «juksemaker, løgner, bedrager, bølle og rasist», og han hevder Trump ikke kommer til å forlate presidentposten fredelig, skriver NBC News.

– Å gjøre alt – og jeg mener alt – for å «vinne», har alltid vært hans forretningsmodell og levemåte, skriver Cohen.

Cohen påstår blant annet at Trump jobbet for å komme tettere på president Vladimir Putin og «hans klikk av korrupte milliardær-oligarker». Han hevder også at han selv var vitne til at Trump prøvde å skaffe seg en eiendom i Moskva i valgkampperioden.

Cohen skriver at han, som Trumps advokat, hjalp til med flere av tingene han nå hevder at presidenten har gjort.

– Jeg lurte entreprenører på hans vegne, jeg svindlet forretningspartnerne hans, jeg løy til hans kone Melania for å skjule utroskapen, og jeg mobbet og skrek til alle som truet Trumps vei mot makten, skriver han blant annet og legger til:

– Jeg var ikke bare et vitne til presidentens vei mot toppen, jeg var en aktiv deltaker.

Michael Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til en pornostjerne for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

På grunn av coronapandemien ble Cohen i mai løslatt fra fengsel for å sone resten av dommen ved hjemmesoning.

Han ble fengslet igjen i juli, og har hevdet at dette var en hevn for planene hans om å publisere en bok om presidenten. 24. juli ble han igjen løslatt fra fengsel, etter å ha fått medhold fra en dommer.

Cohen har tidligere blitt omtalt som Trumps fikser, men snudde ryggen til sin tidligere sjef i Kongresshøringene i fjor. Der kalte han Trump for en «svindler» og «bedrager».

Det hvite hus ut mot Cohen

I en bokomtale kaller forlaget boka for den «den mest rystende politiske skrekkhistorien dette århundret».

– Det er en historie du ikke har lest i avisen eller på sosiale medier eller sett på fjernsyn. Dette er historier som bare noen som jobbet for Trump døgnet rundt i årevis, ikke bare noen måneder eller få år, kan fortelle, heter det omtalen AP har fått tilgang til.

Trump selv har flere ganger kalt Cohen for en bløff og en svindler. Det hvite hus kaller i en pressemelding boken for «fan fiction», skriver CBS News.

– Han innrømmer å ha rutinemessig løyet, men forventer at folk skal tro på ham slik at han kan tjene penger på boksalget. Det er uheldig at mediene utnytter denne triste og desperate mannen til å angripe president Trump, skriver de videre.

