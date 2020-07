TOMT: Her i moskeen i Mekka pleier det å være stillegående kø og trengsel med flere millioner som vil røre den svarte, hellige Kaba i midten. Nå skal strekene på gulvet markere hvor folk skal gå slik at pilegrimene kan holde avstand. Foto: AFP

Nesten tomt i Mekka - ingen tilreisende fra utlandet får gå pilegrimsferd

For første gang siden Saudi-Arabia tok kontroll over Mekka, vil ingen tilreisende fra utlandet utføre hajj. Det gjennomføres en helt spesiell pilegrimsferd med svært mange restriksjoner i år.

Pilegrimsferden hajj er en massiv hendelse som hvert år trekker flere millioner pilegrimer til Mekka. I fjor var det 2,5 millioner som utførte pilegrimsferden. Ofte er det blitt trengsel i folkemengdene, og i 2015 ble over 700 personer trampet ihjel.

Det er det lite som minner om i år. Tirsdag, kvelden som markerte starten på pilegrimsferden, var det helt tomt på de hvite, massive marmorgulvene som omkranser Kaba, islams sentralhelligdom.

Den svarte steinen blir vanligvis kysset og berørt av pilegrimene som beveger seg forbi i en saktegående kø.

I år får ingen lov til å ta på den, selv ikke blant de få utvalgte som får gjennomføre hajj.

FORBEREDER: Området rundt helligdommen Kaba gjøres klart for muslimenes pilegrimsferd hajj. Foto: Saudi Ministry of Media via AP/ NTB scanpix

Strenge restriksjoner

Det blir trolig mellom 1.000 og 10.000 personer som får gjøre det. To tredeler av dem er utlendinger som allerede bor i Saudi-Arabia, nøye utvalgt av myndighetene, og de øvrige vil være sikkerhets- og helsepersonell.

Alle som får utføre pilegrimsferden er testet for corona, utstyrt med et armbånd som overvåker deres bevegelser og iført spesialdesignede klær. Klærne skal ha nanoteknologi som hjelper til å drepe bakterier.

Amr Al-Maddah, som har ansvaret for å planlegge årets hajj, sier at klærne trolig har liten effekt, men likevel er et sikkerhetstiltak.

– Akkurat nå er det teknologien som gjør at vi kan klare å gjennomføre hajj. Vi tar alle grep som er mulige for å sørge for at denne pilegrimsferden ikke vil føre til noen smittetilfeller eller dødsfall, sier al-Maddah.

KONTROLL: Her ankommer pilegrimer flyplassen for årets pilegrimsferd i Mekka. Trolog for kun mellom 1000 og 10.000 personer gjøre det. Foto: Saudi Ministry of Media

Gratis ferd i år

Hver pilegrim vil høre til en gruppe på rundt 20, som blir ledet av en guide til de forskjellige stoppene. Det skal gjøre at det ikke oppstår trengsel for eksempel foran Kaba.

På Arafat-fjellet, der profeten Mohammed skal ha avgitt sin siste preken for nesten 1.400 år siden, vil pilegrimene tilbringe torsdagen i dyp bønn. De blir da overvåket via mobiltelefonene deres, og et spesielt ID-kort som lagrer all informasjon om dem.

Av andre ting som blir annerledes med årets pilegrimsferd, er prislappen. Vanligvis er hajj en kostbar affære for muslimer som må spare i årevis for å få råd. I år dekker saudiarabiske myndigheter alle måltider, hotell og transport.

