FØR CORONA: Joe Biden holdt en flammende appell mot president Trump i Houston, Texas, 2. mars i år. Nå går Biden med munnbind, sitter stille og håper på å vinne i Texas og i et flertall av de amerikanske statene 3. november. Foto: Michael Wyke, AP

Norske USA-eksperter: Trump kan tape i Texas

Ikke siden Jimmy Carters presidentvalgkamp i 1976 har Det demokratiske partiet i vunnet Texas, USAs nest største stat. Nå kan Joe Biden bli den første demokratiske kandidaten på 44 år som «tar hjem» Texas.

– Det har i lang tid vært en demografisk utvikling i USA, hvor man i flere stater ser at hvite, og spesielt eldre hvite amerikanere er i mindretall. Slik er det også i Texas, sier professor Geir Lundestad, historiker og tidligere direktør ved Nobelinstituttet til VG, under tre måneder før det amerikanske valget.

1976: Jimmy Carter er den siste presidenten fra Det demokratiske partiet som vant i delstaten Texas. Foto: AP

Avgjørende for utfallet

Han mener at det i tillegg til de tradisjonelle vippestatene Wisconsin, Michigan, Florida, Pennsylvania og Ohio, har blitt flere vippestater ved årets presidentvalg.

Georgia, Arizona, New Mexico og Texas kan alle bli helt avgjørende for utfallet og hvorvidt presidenten i USA fra 20. januar 2021 fortsatt skal hete Donald Trump, eller om det blir Joe Biden som flytter inn i Det hvite hus.

Texas er, med sine 38 valgmanns-stemmer, spesielt viktig.

Slik er meningsmålingene i vippestater pr. 2. august 2020:

Pennsylvania, Biden 49,6 prosent, Trump 43,0 + 6,6

Michigan Biden 49,7 prosent, Trump 41,6 + 8

Wisconsin Biden 48,7 prosent, Trump 41,7 + 7

Ohio Trump 46,7 prosent, Biden 46,5 + 0,2

Arizona Biden 48,6 prosent, Trump 44,8 + 3,9

Colorado Biden 52,8 prosent, Trump 39,7 + 13,2

Florida Biden 49,8 prosent, Trump 43,9 + 5,9

Georgia Trump 47,2 prosent, Biden 45,0 + 2,3

Texas Biden 46,6 prosent, Trump 46,0 + 0,6

New Mexico Biden 53,0 prosent, Trump 39,0 + 14,0

Tallene er hentet fra analysenettstedet, «FiveThirtyEight» og målingen fra New Mexico er foretatt 15. juni

– At det denne gang blir flere stater som kan vippe valget i en eller annen retning, er det i hovedsak to grunner til:

– Det faktum at president Trump har fått covid-19-viruset rett i fleisen og at den amerikanske økonomien nærmest er i fritt fall. Brutto nasjonalprodukt har falt med 30 prosent på ett år. Det er dramatisk, sier Geir Lundestad.

KAOS: – Det er få tegn på at situasjonen i USA blir bedre. Det har amerikanske velgere fått med seg, sier Geir Lundestad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ifølge analysenettstedet «FiveThirtyEight» har Joe Biden en oppslutning på 50,2 prosent nasjonalt, mot president Trumps 42 prosent. Dette er målinger som er foretatt mandag ettermiddag, norsk tid.

I Texas leder Joe Biden med 0,6 prosent, 46,6 prosent mot president Trumps 46 prosent.

KART: Trump viste mandag fram et kart over USA med tallene for smittede av Covid19-viruset. Foto: Doug Mills, EPA

– Selv om Trump kan tape Texas er det viktig å understreke at republikanerne kan stikke mange kjepper i hjulene og slik hindre at Biden «tar hjem» Texas, sier Lundestad.

– Hvordan vil det eventuelt kunne skje?

– Det republikanske-styrte Texas krever at velgerne må kunne fremvise to former ID-dokumentasjon. All den tid at et mindretall av velgerne ikke har pass, byr det på problemer. Mange svarte og av latinamerikansk bakgrunn er redde for å møte opp fordi de ikke ønsker å komme i klammeri med myndighetene. Dette er velgere man mener kunne ha stemt på den demokratiske kandidaten, sier Geir Lundestad.

SPENNENDE UKE: – Jeg tror Joe Biden og Det demokratiske partiet velger en visepresidentkandidat som vil kunne være fremtidens leder, sier Sofie Høgestøl. Foto: Frode Hansen

Sofie Høgestøl studerte ved Georgetown universitetet i Washington D.C. i USA. I dag er hun tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– I 2016 vant Donald Trump flere vippestater, blant andre Ohio, som ofte er staten som avgjør et presidentvalg. «So goes Ohio, so goes the nation» er en ofte brukt karakteristikk på hvor avgjørende Ohio er. I dag er det flere vippestater, men hvor tendensen er at de alle har meningsmålinger som peker i retning av en seier til Joe Biden, sier Høgestøl.

Hun mener at det faktum at den demokratiske kandidaten Biden er «konkurransedyktig», og kan vinne Texas, gir president Trump og hans valgkampanje store problemer.

– Det at Texas har gått fra å være en sikker stat for republikanerne, til nå å bli usikker, betyr et skifte i strategi og vil medføre at det må brukes enorme beløp på å holde skansen i Texas, sier Sofie Høgestøl.

Hun ser frem til å få vite hvem Joe Biden velger som sin visepresidentkandidat. Det skal etter sigende skje denne uken.

VISEPRESIDENT?: Kamala Harris fra California tippes å bli kvinnen Joe Biden velger som sin kandidat til å bli USAs neste visepresident. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

– Det er nødt til å bli en kvinne, men hvorvidt det hjelper Biden-kampanjen å velge en kandidat fra en vippestat, er jeg ikke sikker på vil gi noen avgjørende uttelling. Hadde ikke Joe Biden ledet så stort, kunne det være noe som ble vurdert. Men selv om Kamala Harris kommer fra California, som jo er en stat som alltid går til det demokratiske partiet, vil hun ganske sikkert bli ansett som en fremtidig leder for det demokratiske partiet, sier Sofie Høgestøl.

