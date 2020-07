PROTESTERER: «Gi oss Furgal tilbake», krever folk i Khabarovsk, som er sint for at Moskva har arrestert deres populære guvernør. Foto: Igor Volkov / AP

Russere demonstrerer FOR drapssiktet guvernør: – Mer populær enn Vladimir Putin

Tusener av mennesker i den russiske byen Khabarovsk tar dag etter dag til gatene for å protestere mot at guvernøren deres er arrestert og brakt til Moskva, siktet for drap på flere businessfolk.

Nå nettopp

Demonstrasjonene er ulovlige, rettet mot Kreml og for å vise sin støtte til den fengslede guvernøren Sergej Furgal, som er anklaget for å ha beordret drap på flere forretningsmenn i årene 2004–2005.

Han sitter samme sted som den norske spionen Frode Berg tilbrakte nærmere to år, Lefortovo-fengselet. Furgal nekter straffskyld.

Folk møtes på Lenin-plassen i byen, som ligger helt øst i Russland, ved grensen til Kina.

Demonstrantene mener at arrestasjonen av Furgal har politiske motiver, og krever at han løslates.

«PUTIN MÅ GÅ»: Demonstranter i Khabarovsk med plakater som «Putin må gå» og «Furgal må frigis». Bildet er tatt tidligere denne uken. Foto: Igor Volkov / AP

– Sjokkerte

– Kreml er sjokkert, sier den politiske analytikeren Abbas Galjamov til Radio Free Europe.

– Ingen vet hvordan de skal reagere.

les også Kværner risikerer sanksjoner fra USA for gassrør-kontrakt i Russland

Guvernøren er veldig populær i byen, som har nær 600.000 innbyggere. Anklagene om drap stammer fra tiden før han ble politiker. Han var generaldirektør i flere store selskaper før han gikk over til politikken - som så mange andre rike russere.

Furgal tilhører partiet til ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij, LDPR, og vant uventet valget i 2018. Eksperter mener at seieren reflekterte en voksende frustrasjon med Vladimir Putin og hans støtteparti Forente Russland. Det var et protestvalg som gikk i Furgals favør.

PÅGRIPELSEN: Politiets egne bilder av pågripelsen av Sergej Furgal. Han er siktet blant annet for å bestilt drapet på to businessfolk. Foto: Investigative Committee of Russi / Reuters

Advarer mot corona

Folkemassene strømmer altså ut i gatene, til tross for at helsemyndighetene advarer mot store folkesamlinger, som kan bety økt corona-smitte.

– Tenk på deres gamle foreldre, oppmoder regionens helseminister, Aleksandr Vitko, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Folk vandrer til Lenin-plassen, som fortsatt er navnet på den viktigste plassen i Khabarovsk.

les også Natalyas (43) far døde under corona – fortviler over at moren ikke får besøke henne i Norge

– Da vår guvernør ble arrestert, så tok alle her det som en personlig tragedie, sier en av demonstrantene, Aleksandr, til BBC.

– Vi valgte denne personen, og føler det som om han er stjålet fra oss av politiske grunner. Folk her føler at Moskva spytter dem i ansiktet.

Han reagerer slik på BBCs antydning om at «han er jo faktisk siktet for drap»:

– I Russland er det en sak på alle politikere. Når tiden er inne, blir denne saken tatt ut av arkivet og personen kan bli anklaget for hva som helst.

les også Putin på livstid

– Putin svakere enn noensinne

– Mange her i Khabarovsk sier at Furgal er mer populær enn Vladimir Putin, skriver BBCs mangeårige Russland-korrespondent Steve Rosenberg, som har tatt den lange turen fra Moskva til Khabarovsk, som ligger syv tidssoner øst for hovedstaden.

– En kan se både juridiske og politiske motiver bak arrestasjonen, sier den politiske analytikeren Igor Semenovskij til Krasnana Vesna.

Ifølge avisen Kommersant drar folk fra områdene omkring til Khabarovsk, for å støtte demonstrantene. Det er ingen selvfølge, etter som det er enorme avstander i det russerne selv kaller sitt «fjerne østen». Folk holdt ut til tross for 32 varmegrader.

– Protestene viser at Putins stilling er svakere enn noensinne, skriver den kjente kommentatoren og Russland-eksperten Michael Winiarski i den svenske avisen Dagens Nyheter.

Publisert: 18.07.20 kl. 17:06

Mer om Russland Vladimir Putin

Fra andre aviser