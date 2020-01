176 OMKOM: Alle passasjerene ombord på det ukrainske passasjerflyet mistet livet. Foto: Wana News Agency / Reuters

AFP: Iran nekter for at de forsøkte å skjule noe etter styrten

Selv om det tok tre dager før Iran innrømte at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned ved en feiltagelse, nekter landets regjering for at de forsøkte å skjule noe.

– I disse sorgtunge dagene har mye kritikk blitt rettet mot relevante tjenestemenn og myndigheter. Noen av tjenestemennene har til og med blitt beskyldt for løgn, men helt ærlig, det er ikke tilfellet, sier talsmann Ali Rabiei til statskanalen.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

– Det å lyve er å bevisst falske sannheten. Det å lyve er å dekke over noe. Det å lyve er å vite sannheten og ikke uttrykke den, eller vri på sannheten, sier Rabiei.

Nektet i flere dager

Kort tid etter at et ukrainsk passasjerfly med 176 passasjerer om bord styrtet i Iran onsdag morgen forrige uke, begynte spekulasjonene om hvorvidt det var skutt ned.

Iranske myndigheter nektet lenge for dette. Først på lørdag innrømte de at landets forsvar skjøt ned flyet, og sa at det dreide seg om en «menneskelig feil». Soldat som skjøt skal ha trodd at flyet var en krysserrakett.

Innrømmelsen av nedskytingen er usedvanlig pinlig og skadelig for det iranske regimet, mener førsteamanuensis Anders G. Romarheim.

– Først gikk Iran ut og benektet det. Dermed blir det åpent for alle å se at dette regimet, som undertrykker sin egen befolkning, også er nødt til å undertrykke sannheten og villede sin egen befolkning og resten av verden, sa han til VG i helgen.

Han er overbevist om at Irans plan hele tiden var å feie nedskytingen under teppet.

Flere demonstrasjoner

Innrømmelsen har blant annet ført til ampre demonstrasjoner, hvor enkelte krever at landets øverste leder Ayathoalla Ali Khamenei går av.

President Hassan Rouhani lover å stille de skyldige til ansvar, samt en grundig undersøkelse av den tragiske ulykken.

I tiden etter ulykken har Iran også blitt beskyldt for å rydde bort vrakrestene på åstedet, før utenlandske etterforskere hadde ankommet landet. Dette avviser generalmajor Hossein Salami, ifølge AFP.

«Utilgivelig feil»

Flystyrten fant sted samtidig som den spente spenningen mellom USA og Iran økte, som følge av droneangrepet på den mektige generalen Qasem Soleimani.

Rouhani skrev på Twitter i helgen at nedskytingen er «en stor tragedie og en utilgivelig feil».

– Mine tanker og bønner går til de etterlatte som nå er i sorg, skriver presidenten.

Publisert: 13.01.20 kl. 13:28

