ENDELIG GIFT: Norske Helene Frøisland og australske Alexander James Miller måtte gi opp bryllupet de hadde planlagt da brannfaren ble for stor, men fikk likevel giftet seg til slutt. Foto: Selina McLaren

Norsk dinosaur-designer flyktet gjennom røyken i Australia for å gifte seg

Skogbrannene i Australia satt nesten en stopper for bryllupet til Helene Frøisland (27), men snarrådige venner og familie reddet dagen.

Nå nettopp

Skogbrannene som herjer Australia har dekket deler av landet i et røykteppe som kan ses fra verdensrommet.

Innimellom alle ødeleggelsene finnes det likevel lysglimt.

Helene Frøisland (27) måtte flykte fra bryllupet hun hadde planlagt i halvannet år og kjøre i flere timer gjennom røyken da myndighetene sendte ut evakueringsvarsel.

Men på rekordtid fikk familien og venner stelt i stand et improvisert bryllup med 95 gjester, hvorav omtrent 25 var kommet fra Norge.

– Dette var bare et bryllup. Det er mennesker som har mistet familiene og husene sine. Men det ble en dag fylt av kjærlighet, sier Frøisland.

Setter inn reservene mot brannen

Australia opplever rekordstore, voldsomme skogbranner, som rammer både mennesker, dyr, hus og natur.

Lørdag var dødstallene steget til 23, og minst seks personer er savnet, ifølge The Guardian.

Myndighetene har erklært unntakstilstand; lørdag ble reservister fra hæren for første gang satt inn for å bistå, ifølge Reuters.

Regionene New South Wales og Victoria sørøst i Australia er hardest rammet av skogbrannene som herjet landet. Frøisland befant seg midt i en av nasjonalparkene hvor det nå brenner. Foto: PETER PARKS / AFP

Skulle feire på fjellet

Frøisland flyttet til Australia i 2013. Etter å ha studert kostymedesign begynte hun å jobbe i Creature Technology Company, hvor hun blant annet lager flere etasjer høye dinosaurer til filmer og fornøyelsesparker.

Hun skulle opprinnelig gifte seg med forloveden Alexander James Miller ved fjellet Hotham fredag.

Hotham er en populær skisted i en nasjonalpark utenfor Melbourne, sørøst i Australia.

Men da Frøisland dro opp i forveien 1. januar, var det en annerledes form for snø som møtte henne.

– Jeg hadde på meg hvit skjorte, med en gang jeg går ut av bilen, har jeg aske på skjorten. Jeg får en veldig dårlig følelse, forteller Frøisland.

Samme kveld kom det en advarsel fra myndighetene.

– Den sa «don’t wait, leave now», forteller Frøisland.

Hotham er et populært skisted i Australia. Fjelltoppen ligger 1.862 meter over havet, og Frøislands australske svigerfamilie har en hytte i området. Foto: Gina Woodward / Gina Woodward

Regnet aske

Frøisland forteller om hvordan borgermesteren, pubeieren de hadde leid lokale av og andre beboere i den lille bygda alle begynte å pakke sammen.

– Det var mye tårer og mye følelser i sving. Nå vet vi ikke hva som skjer, forteller Frøisland.

Hun, forloveden, forloverens hans og forloverens kone satt seg i en bil og kjørte av gårde.

Frøisland forteller at de på kjøreturen hadde omtrent 250 meter med sikt, mens aske fortsatte å falle fra himmelen.

– Vi så røyk, og med en gang vinden snudde ble det mye mørkere. Det var grått, nesten som tåke. Det var skummelt.

Paret overnattet et sted to timer ned fra fjellet. Torsdag gikk familie og venner i gang med å stable på bena et nytt bryllup.

Brente trær fredag langs veien som går gjennom nasjonalparken hvor Hotham ligger. Foto: JAMES ROSS / POOL

Giftet seg i båthus

– Alle tok i et tak, ringte alle de kjente, for å få et sted, mat, fotograf og band, sier Frøisland.

Paret endte til slutt opp med å gifte seg i et båthus ved elven som renner gjennom Melbourne.

– Det var en nydelig dag. Vi kunne ikke klart det uten familien og vennene våre, sier Frøisland.

PAR: Frøisland og Miller møttes for fem og et halvt år siden. Han jobber med pr for Det australske sykkelforbundet (Bicycle Network). Hun lager store dinosaurer for filmer og fornøyelsesparker. Foto: Selina McLaren

Setter inn reservene mot brannen

Australia opplever rekordstore, voldsomme skogbranner, som rammer både mennesker, dyr, hus og natur.

Lørdag var dødstallene steget til 23, og minst seks personer er savnet, ifølge The Guardian.

Myndighetene har erklært unntakstilstand; lørdag ble reservister fra hæren for første gang satt inn for å bistå, ifølge Reuters.

Publisert: 05.01.20 kl. 08:27

Mer om

Flere artikler