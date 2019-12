KNIVSTUKKET: Fem personer ble knivstukket under en hanukka-feiring i USA lørdag kveld. Én er fortsatt kritisk skadet. Foto: Allyse Pulliam / AP

Fem knivstukket under hanukka-feiring: – Dette er en terrorhandling

En mann er siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket fem personer under en hanukka-feiring i en rabbiners hjem i delstaten New York.

Mannen tok seg inn i leiligheten til rabbineren og angrep de fem personene som befant seg der. Han er nå pågrepet og siktet for drapsforsøk og innbrudd, skriver AP. En av de fem er fortsatt kritisk skadet.

Knivstikkingen skjedde like før 22.00 lørdag kveld lokal tid, i småbyen Monsey like ved delstatsgrensen til New Jersey. Flere titalls personer var samlet hos rabbineren for å tenne hanukka-lys.

– Jeg ba for livet. Han begynte å angripe folk umiddelbart etter at han kom inn døren. Vi hadde ikke mulighet til å reagere i det hele tatt. Han trakk frem en kniv fra en slire på størrelse med et kosteskaft, sier Aron Kohn, en av gjestene i boligen, til New York Times.

Angriperen forsøkte deretter å ta seg inn i en synagoge i nabobygningen, men lyktes ikke. Han ble natt til søndag pågrepet av politiet i Harlem i New York, ifølge CNN med blod over hele seg.

Kobles til antisemittisme

Angrepet skjer få uker etter at en koscherbutikk i New Jersey ble beskutt tidligere denne måneden, et angrep som kostet seks mennesker livet.

Både lørdagens angrep og angrepet mot butikken har av amerikanske politikere og medier blitt satt i sammenheng med en rekke andre hendelser der det fryktes at antisemittiske motivasjoner ligger bak.

Siden 13. desember er det registrert åtte tilfeller av voldelige angrep i New York by som i forskjellig grad kobles til antisemittisme, skriver AP.

Monsey er en av flere mindre byer i Hudson Valley-området der såkalt hasidiske jødiske trossamfunn har blomstret opp de siste årene, skriver nyhetsbyrået.

Blant de mer profilerte politikerne som har ytret seg søndag er Demokratens leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som oppfordrer til å konfrontere og fordømme alt av fordommer og hat:

ANGREPET: New York-guvernør Michael Cuomo talte til presse foran hjemmet til rabbineren som ble utsatt for knivangrepet lørdag kveld. Foto: KENA BETANCUR / AFP

– Innenlandske terrorister

Guvernør i New York, Andrew Cuomo, har omtalt lørdagens angrep som en terrorhandling.

– Dette er en terrorhandling. Jeg mener dette er innenlandske terrorister. De prøver å skape frykt, sier Cuomo.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har også gått ut og fordømt knivangrepene, og også han omtaler det som et uttrykk for antisemittisme.

– Vi sender alle våre lykkønskninger til de skadede for at de skal bli bedre. Vi vil samarbeide med lokale myndigheter på alle måter for å bekjempe dette fenomenet, uttalte Netanyahu.

Publisert: 29.12.19 kl. 17:30

