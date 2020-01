KRASJ: Et av missilene landet i ørkenområdet i nærheten av Al-Baghdadi. Foto: Anadolu Agency / Getty Images

Norske soldater under angrep var uten missil-beskyttelse

Militærbasen i Irak, der 70 norske soldater holder til, hadde ikke et eget missilforsvar som kunne beskytte mot innkomne iranske missiler.

Takket være tidlig varsling, ble ingen drept eller skadet da Iran fyrte av et totalls ballistiske missiler mot Ain al-Asad-basen natt til onsdag.

De norske soldatene hadde tatt dekning, men «kunne kjenne trykkbølgen fra rakettene», ifølge den norske styrkesjefen, oberstløytnant Einar Aarbogh.

Noen av missilene skadet bygninger i den amerikanske delen av basen, et par andre slo ned utenfor leiren uten å eksplodere.

Rakettangrep

Ain al-Asad-basen har flere ganger tidligere vært under rakettangrep. Men det har vært kortholdsvåpen uten spesielt høy presisjon, og skyts fra håndholdte bombekastere med rekkevidde på opptil noen kilometer.

Trolig har Iran-støttet milits stått bak disse angrepene, som bare har gjort begrenset skade.

Slik opplevde norske soldater angrepet:

Nå tar tillitsvalgte i Forsvaret tak i dette sikkerhetshullet og ber om at norske myndigheter vurderer behovet for å styrke soldatenes sikkerhet i Irak-oppdraget:

– Etter det som har skjedd er det naturlig at Forsvaret og den internasjonale koalisjonen gjør en ny sikkerhetsvurdering for soldatene, både i leiren og ute på oppdrag, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, til VG.

På VGs spørsmål sier han at Offisersforbundet ikke har mottatt bekymringsmeldinger fra personell i Irak.

Manglet Patriot

Ifølge New York Times har USA deployert Patriot missilforsvar til Midtøsten.

Men basene som amerikanske og utenlandske soldater opererer fra i Irak, har ikke vært prioritert for Patriot-systemet fordi andre objekter og installasjoner har vært vurdert som mer sårbare for iranske missiler.

Iran fyrte også av missiler mot en base i Erbil onsdag, for å hevne USAs likvidering av general Qasem Soleimani. Heller ikke denne basen hadde et slikt missilforsvar på plass.

Denne sårbarheten kan ha vært kjent for de iranske beslutningstagerne som plukket ut disse to målene for hevnen.

SKADER: Dette satellittbildet skal vise skader etter nedslaget fra iranske missiler mot koalisjonens base i Irak. Foto: PLANET LABS INC via SCANPIX

Tidlig varsel

Patriot er et radarstyrt missil som avfyres for å avskjære og uskadeliggjøre innkommende ballistiske missiler. Det er den amerikanske hærens hovedvåpen mot missilangrep.

Radarsystemet kan oppdage innkommende missiler på opptil 100 kilometers avstand, mens Patriot-missilet har en rekkevidde på om lag 20 kilometer.

Denne gang var tidlig varsel avgjørende for at ikke liv gikk tapt under angrepet.

Flere amerikanske medier har rapportert hvordan amerikansk etterretning fanget opp at et angrep var på gang, fra avlytting av kommunikasjon mellom iranske militære ledere.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS skal også ha mottatt et tredjelands-varsel, fra Sveits, som ivaretar USAs diplomatiske interesser i Iran.

Dermed rakk soldatene på de to basene å ta dekning før angrepet kom.

Personellet ble spredt på flere tilfluktsrom inne på basene, men noen ble også evakuert. Poenget med slik spredning var å hindre store tap dersom de iranske missilene skulle treffe der personell oppholdt seg, får VG opplyst.

Minst 12 missiler

Det var omtrent klokken 23.30 norsk tid natt til onsdag at de første av de iranske missilene traff Ain al-Asad-basen. Også en base for amerikanske soldater i Erbil, nord i Irak, ble angrepet av missiler.

Missilene av typen Fateh 110 and Qiam-1 har en rekkevidde mellom 300 og 800 kilometer. Ifølge den amerikanske forsvarssjefen, general Mark Milley, var intensjonen å drepe amerikanske soldater.

Hver av missilene kan bære en dødelig bombelast mellom 500 kilo og ett tonn.

I Ayn al-Asad gjorde missilene skade på en hangar med et Black Hawk helikopter og en overvåkningsdrone. Deler av kontrolltårnet på basens flyplass ble ødelagt, og en rekke telt. Minst to av missilene landet utenfor basen.

Høy risiko

Brigader Eystein Kvarving, som er forsvarssjefens kommunikasjonssjef, sier til VG at Forsvaret og styrken på bakken gjør løpende sikkerhetsvurderinger.

– Det er høy risiko i området men slik situasjonen er nå, er det likevel trygt for de norske soldatene å fortsette oppdraget. Det er ikke noen endring i mandatet som den norske styrken har. Både politiske og militære myndigheter følger situasjonen nøye.

– Hvordan vurderer dere risikoen for at det kan komme nye missilangrep mot leiren der de norske har base?

– Det er ingenting nå som tilsier endringer. I våre løpende sikkerhetsvurderinger er det en del av vurderingen, sier Kvarving til VG.

