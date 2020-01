KATASTROFE: Flyet styrtet like etter takeoff fra Teheran. Alle 176 om bord omkom. Foto: Reuters

Pilotens kone sier hun advarte ektemannen: – Ikke fly

Kona til piloten på det ukrainske passasjerflyet som styrtet i Iran natt til onsdag sier at hun var bekymret for ektemannen, og tryglet ham om å ikke dra på jobb.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ba ham om å ikke fly. Jeg sa «ikke gjør det». Men han spurte «hvem skal fly om ikke jeg gjør det? Jeg er satt opp på ruten, jeg er nødt til å fly, forteller Kateryna Gaponenko til Sky News.

Hun var gift med piloten Volodymyr Gaponenko, som var blant de 176 menneskene som mistet livet da det ukrainske Boeing 737–800-flyet gikk i bakken like etter avgang fra Teheran onsdag.

I etterkant av ulykken har både Canada og Storbritannias statsministre uttalt at de tror flyet ble rammet av et iransk missil, med bakgrunn i en misforståelse.

Uttalelsene kom etter at flere vestlige etterretningskilder først hadde dempet spekulasjoner om at flyet ble skutt ned. Irans sivile luftfartsmyndighet har på sin side avvist kontant at flyet ble truffet av et prosjektil.

Gaponenko sier til Sky News at hun tror ektemannen ble drept i et terrorangrep.

– Selvfølgelig var jeg bekymret – jeg hadde flere bekymringer, sier hun til kanalen.

MINNES OFRE: Sørgende la ned blomster og tente lys for de omkomne på flyplassen i Kiev. Her var også pilotkona Gateryna Gaponenko. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Av de 176 som omkom var 82 iranske statsborgere, og 63 var kanadiske. 17 av dem var hjemmehørende i Sverige.

Fredag ble det kjent at Iran har gitt ukrainske eksperter tilgang til flyets svarte bokser. Boksene, som huser flyets ferdsskriver og taleregistrator, kan gi svar på hva som forårsaket katastrofen.

Iran har også invitert flyprodusenten Boeing og amerikanske luftfartsmyndigheter til å delta i etterforskningen. De har anslått at etterforskningen kan ta ett til to år, men at funnene fra de svarte boksene - dersom datamaterialet er uskadet og tilgjengelig - kan bli offentliggjort innen én til to måneder.

Publisert: 10.01.20 kl. 19:59 Oppdatert: 10.01.20 kl. 20:14

