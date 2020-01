I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Frp tok dissens om å hente hjem norsk IS-kvinne

Venstre og KrF jubler etter regjeringen har snudd og hentet hjem en norsk IS-kvinne og hennes to barn. Frp tok dissens i saken, og mener moren har brukt barna for selv å få komme hjem.

VG kunne tirsdag fortelle at Norge har hentet hjem en IS-kvinne og hennes to barn. Disse er utlevert fra kurdiske myndigheter i Nord-Syria og er på vei mot den kurdiske byen Erbil i Nord-Irak.

LES HELE SAKEN: Norge henter hjem IS-kvinne med to barn fra leir i Syria

At regjeringen nå snur skyldes etter det VG er kjent med at kvinnens eldste barn er alvorlig syk og trenger behandling på et norsk sykehus. Moren har ikke gitt tillatelse til at barna hentes hjem uten henne, derfor blir også hun nå hentet ut.

– Jeg kan bekrefte at norske myndigheter akkurat nå gjennomfører en uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al Hol-leiren i Syria. Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Saken er politisk omstridt i Norge, og innad i regjeringen: Mens KrF og Venstre har tatt til orde for at både barn og deres mødre bør hentes hjem, har Frp ettertrykkelig sagt nei til å hjelpe IS-kvinner.

– Vi har sagt at man kan hente hjem det syke barnet, men at Norge ikke bør løfte en finger for IS-kvinnene, som har vært del av en terrororganisasjon. Det mener vi fortsatt, vi mener dette er feil, og har tatt dissens i regjeringen i denne saken, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim til VG.

– Barnet kunne fått helsehjelp tidligere, moren har motsatt seg det og dermed kynisk brukt barnet som pressmiddel for å selv bli hentet hjem. Det er totalt uansvarlig, fortsetter han.

Også fra olje- og energiminister Sylvi Listhaug bekreftes det at partiet har tatt dissens i saken.

– Vi står på vårt standpunkt og tar derfor dissens i regjeringen. Vi står derfor ikke bak denne beslutningen. IS-krigere og deres sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier. De har støttet et av de verste terrorregimene verden har sett. Vi registrerer dessverre at det er et stort flertall på Stortinget og i regjeringen for å hente IS-kvinnen til Norge, skriver Listhaugs rådgiver til VG.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

Terrorsiktet av PST

Helgheim og Listhaug sier de tar for gitt at kvinnen blir straffeforfulgt ved retur til Norge. Det ligger det også an til at vil skje:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet moren som nå hentes hjem for deltagelse i en terrororganisasjon. Til VG har kvinnen tidligere sagt at hun er villig til å samarbeide fullt ut med PST, også hvis det betyr at hun blir fengslet.

– Jeg vil bare følge barna mine tilbake til et trygt sted, etterpå kan de fengsle meg og straffeforfølge meg, har IS-kvinnen selv sagt til VG.

Stortinget avviste i oktober et forslag fra MDG om å hente hjem moren med den syke gutten og hans lillesøster, men senere snudde Arbeiderpartiet og flere andre partier, og mente at regjeringen likevel kunne hente hjem IS-kvinner, dersom det var den eneste måten å hente hjem sårbare barn på.

– Dette er en veldig hyggelig nyhet, som kommer alvorlig på overtid. Det er rørende at menneskerettigheter og barnets rett på medisinsk behandling nå har seiret over politisk spill og prinsippløs populisme, sier MDG-parlamentariker Une Bastholm til VG.

Grande uttrykker glede

I regjeringspartnerne KrF og Venstre er tonen en helt annen. Venstre-leder Trine Skei Grande sier til VG at hun er lettet.

– I Venstre er vi glad og lettet over at disse uskyldige og sårbare barna og deres mor nå er trygt på vei tilbake til Norge. Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grande.

– En stor takk til våre folk i utenrikstjenesten og alle involverte som sørger for at barna kommer hjem til trygghet etter en lang og krevende prosess, fortsetter hun.

Også Grandes partifelle Abid Q. Raja uttrykker at han er fornøyd med beslutningen, som han lenge har tatt til orde for:

– Jeg vil gjerne berømme utenriksminister for å hente hjem barna og moren. Riktig etisk og humanitært å gjøre. Barna må få nødvendig helsehjelp og oppfølgning. Mor må selvsagt måtte svare for seg overfor norsk rettssystem og politi, sier Raja.

Også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skriver til VG at han er «svært glad for at barna nå er på vei hjem og at det bekreftes av regjeringen. KrF har siden landsmøtet i april vært åpen for en slik løsning. Det er derfor et viktig gjennomslag for KrF i regjering. Det er hensynet til barna som har vært avgjørende for vårt engasjement».

Hjelpeorganisasjoner: Hensynet til barna viktigst

Også flere norske hjelpeorganisasjoner ønsker å uttale seg om saken, som har skapt heftig debatt det siste halvåret:

– Røde Kors er glade for at en norske myndigheter henter ut en norsk mor og hennes to barn fra Al Hol-leiren i Syria. Hensynet til barna må veie tungt og denne leiren er ikke et sted som er egnet for norske barn, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Det er fantastisk at den syke 5-åringen, hans søster og moren nå hentes hjem til Norge. Det er på høy tid, og det eneste rette. Samtidig er det viktig å understreke at disse barna nå er i en svært sårbar situasjon og de har levd under ekstreme forhold over veldig lang tid. Barna har behov for rask og tett oppfølging og vi forventer at myndighetene har en plan for å ivareta disse barna på en god måte ved å gi dem den omsorg, oppfølging og integrering de trenger, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, sier dette om nyheten:

– Det er bra at regjeringen har tatt en slik beslutning og setter barnets beste i sentrum, noe UNICEF hele tiden har etterlyst. Norske myndigheter er etter FNs barnekonvensjon forpliktet til å hjelpe alle de norske barna som sitter fast i Syria, og vi håper dette medfører at flere får hjelp.

Publisert: 14.01.20 kl. 16:20

