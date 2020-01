NYTTÅRSFEIRING: President Donald Trump møtte pressen før en nyttårsfest på Mar-a-lago, hans feriested i Florida. Da avviste han ønske om krig mot Iran. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump på Twitter: – Han skulle vært drept for flere år siden!

Attentatet på den iranske generalen skal være del av en operasjon som startet for en uke siden, ifølge avisa the Times.

Den militære operasjonen som sluttet med attentatet på Irans general Qasem Soleimani startet allerede 27. desember, ifølge kilder til avisa The New York Times.

En uke senere ble generalen drept i et droneangrep nær flyplassen i Bagdad, Irak. Ifølge Pentagon ble han drept for å stanse konkrete planer om angrep på amerikanske tjenestemenn.

President Donald Trump beordret attentatet og kommenterte det på Twitter i ettermiddagg.

– Iran vant aldri en krig, men tapte aldri en forhandling! twitret presidenten først.

Deretter skrev han at generalen er ansvarlig for å ha drept og skadet tusenvis av amerikanere over en lengre periode.

– Og han la planer om å drepe mange flere, men ble tatt! Han var direkte og indirekte ansvarlig for flere millioner dødsfall, inkludert det store antallet demonstranter Iran nylig drepte, skriver Trump.

Han hevder generalen var hatet og fryktet i Iran.

– Han skulle vært drept for mange år siden! avslutter han.

Imens har utenriksminister Mike Pompeo sagt at USA nå jobber for å roe ned konfliktsituasjonen i Iran.

– Angrepet ble utført uten en godkjenning for bruk av militære styrker mot Iran, og uten at Kongressen var informert, sier Nancy Pelosi, den ledende demokraten i Representantenes hus.

I dag stiller flere amerikanske medier spørsmål om hva som skjedde i dagene og timene før angrepet, som var beordret og godkjent av president Donald Trump.

Angrepene i romjula

Den 27. desember ble en amerikansk entreprenør drept av irakiske militskrigere, men USA mener Iran sto bak.

To dager senere svarte USA med flyangrep på fem forskjellige steder i Irak og Syria, som skal ha drept 25 medlemmer av den iransk-støttede militsen.

Sinte demonstranter stormet den amerikanske ambassaden i Irak. De ble stanset før de kom seg inn i hovedbygget, og ingen ble drept.

USA mener at dette var et angrep organisert av iranske myndigheter, og at general Soleimani godkjente det.

President Donald Trump gikk hardt ut på twitter og lovte hevn etter angrepet.

– Dette er ikke en advarsel, det er en trussel, skrev Trump.

Les mer om konflikten i Midtøsten: en guide til kaoset

ANGREPET: Bildet er offentliggjort av den irakiske statsministerens kontor, og skal vise en brennende bil etter angrepet ved flyplassen i Bagdad, Irak. Foto: Iraqi Prime Minister Press Office

Trump møtte pressen nyttårsaften

Nyttårsaften møtte president Donald Trump pressen før han skulle delta på en nyttårsfeiring på sitt feriested, Mar-a-lago.

Ifølge amerikanske medier har presidenten vært på feriestedet i Florida under alle angrepene i romjula. Han avviste at han ønsket krig.

– Jeg tror ikke det ville være en god idé for Iran. Det ville ikke vare veldig lenge. Ønsker jeg det? Nei. Jeg vil ha fred. Jeg liker fred, sa Trump til pressen.

Den samme ettermiddagen kom den amerikanske forsvarsministeren, Mark T. Esper, med en advarsel. Han sa at USA er klare til å bruke militære styrker for å avverge angrep fra Iran.

– Dersom vi hører om angrep vil vi handle preemptivt for å forsvare amerikanske styrker og beskytte amerikanske liv. Spillet har forandret seg, sa Esper om ettermiddagen nyttårsaften.

Dagen etter satte 750 amerikanske soldater kursen mot Kuwait.

Pentagon: - På ordre fra Trump

Kort tid etter droneangrepet la Pentagon ut en pressemelding, der de skriver at attentatet var på president Trump ordre.

«General Suleimani var aktivt med på planer om nye angrep på amerikanske diplomater og tjenestemenn i Irak og utover i regionen. Han organiserte angrep på baser i Irak de siste månedene – inkludert angrepet 27. desember», skriver Pentagon.

Pentagon har ikke kommentert hvilke konkrete opplysninger som førte til droneangrepet på generalen natt til fredag, 3. januar.

IKKE INFORMERT: Demokraten Nancy Pelosi hevder Kongressen ikke var informert om attentatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump: – Vil angripe Iran for å vinne valg

Fredag har en video av Trump fra 2011 gått sin seiersgang på Twitter.

I videoklippet sier Trump at han tror daværende president Barack Obama ønsker en krig mot Iran fordi det ville sikre ham å bli gjenvalgt i presidentvalget.

– Jeg tror at han vil angripe Iran i tiden før presidentvalget fordi han tror at det er den eneste måten han kan vinne valget på. Er det ikke patetisk? spør Trump.

Denne påstanden om at Obama vil starte en krig for å bli gjenvalgt, gjentok Trump på Twitter minst seks ganger i 2011, 2012 og 2013.

Publisert: 03.01.20 kl. 14:24 Oppdatert: 03.01.20 kl. 15:23

