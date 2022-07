1 / 3 BERLIN: Folk går forbi kirken Berliner Dom 27. juli. Flere lyskastere er skrudd av for å spare energi. MONUMENT: Rytterstatuen av Fredrik II av Preussen i Berlin 27. juli. Berliner Dom 27. juli. forrige neste fullskjerm BERLIN: Folk går forbi kirken Berliner Dom 27. juli. Flere lyskastere er skrudd av for å spare energi.

Tyske byer skrur av lys og fontener: − Hver kilowattime teller

Flere historiske monumenter i den tyske hovedstaden Berlin blir ikke lenger lyst opp. Nå skal tyske byer redusere energiforbruket i frykt for russisk gass-stans.

Bakteppet er betydelig uro i EU for energiforsyningen til vinteren og frykt for bortfall av all russisk gass.

Det melder blant annet BBC og The Guardian, som påpeker at Tyskland er mer avhengig av russisk gassimport enn andre europeiske land.

I den tyske hovedstaden Berlin ble flere lys på rundt 200 historiske monumenter og offentlige bygninger skrudd av natt til onsdag for å spare energi, inkludert Seierssøylen i parken Tiergarten og kirken Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ved Breitscheidplatz.

– Krigen i Ukraina og Russlands trusler er avgjørende for at vi håndterer energien vår med så mye varsomhet som mulig, sier medlem av parlamentet i Berlin, Bettina Jarasch.

I den tyske byen München blir også fontener skrudd av om natten.

– Situasjonen er uforutsigbar

Byen Hannover nordvest i Tyskland annonserte onsdag energibesparende tiltak, inkludert å skru av varmtvannet i offentlige bygg, svømmehaller og treningssentre.

Kommunale bygg vil kun være oppvarmet fra 1. oktober til 31. mars, med en romtemperatur på maks 20 grader. På treningssentre er makstemperaturen 15 grader.

KIRKE: Berliner Dom 27. juli. Dette er Berlins største kirke.

Bruk av mobile varmeovner, klimaanlegg og varmevifter er ikke tillat. Byens myndigheter blir også oppfordret til å redusere bruken av elektriske apparater som kjøleskap og printere. Barnehager, skoler, omsorgsboliger og sykehus er unntatt restriksjonene.

– Situasjonen er uforutsigbar. Hver kilowattime teller, og å beskytte kritisk infrastruktur må være en prioritet, sier byens ordfører Belit Onay, som ønsker å kutte energiforbruket med 15 prosent.

Også i Leipzig, Nürnberg og Köln innføres det lignende tiltak.

– Et avgjørende skritt

EU produserer selv lite gass, mens Russland på sin side står for 43 prosent av EUs gassimport, viser EUs egne tall. Tirsdag sluttet EUs medlemsland seg til en plan om frivillig kutt i gassforbruket på 15 prosent fra 1. august.

– EU har tatt et avgjørende skritt for å stå opp mot trusselen om et fullt gasskutt fra Putin, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

I HOVEDSTADEN: Schloss Charlottenburg i Berlin i Tyskland 28. juli.

Torsdag forrige uke bekreftet tyske myndigheter at gassprisene kan bli høyere enn forventet for kundene, for å unngå at energiselskaper går konkurs i de kommende månedene.

– Vi kan ikke si nøyaktig hvor mye gass vil koste i november, men det blir definitivt et par hundre euro per husholdning, sa økonomiminister Robert Habeck.

Utfordrende

– Krig i Ukraina får ikke bare konsekvenser for landene som er direkte involvert, men for resten av Europa. Tyskland må gjøre det de kan for å sikre energiforsyningen. De vil forberede seg på vinteren, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski, til VG.

Forskeren har tidligere uttalt, i forbindelse med at Tyskland gjenåpner kullkraftverk i strid mot egen klimapolitikk, at Russland selv kan få store problemer hvis gasseksporten forsvinner.

– Det handler om det faktum at energi og gass er en slags ryggrad for russisk økonomi. Den russiske gassen er sterkt tilknyttet det europeiske markedet, og det er ingen annen måte å frakte gassen på utenom denne infrastrukturen, sa han til VG i midten av juli.

RUSSLAND-FORSKER: Jakub M. Godzimirski forsker på Russland og betydningen av energiressurser i russisk strategi.

Nord Stream 1 leverer gass til Europa fra Russland via Tyskland, og har tidligere i juli vært stengt i ti dager på grunn av vedlikehold.

Det statlige russiske energiselskapet Gazprom kunngjorde mandag at de ville kutte tilførselen av gass til 33 millioner kubikkmeter per dag, omtrent 20 prosent av kapasiteten til rørledningen, ifølge NTB.

STOR BETYDNING: Gasslagringsanlegget Reckrod i nærheten av Eiterfeld i Tyskland 14. juli.

Russland har allerede stengt gassforsyningene til en rekke europeiske land, som Danmark, Nederland, Finland, Bulgaria og Polen. Italia og Frankrike har også fått sine leveranser redusert.

Godzimirski beskriver situasjonen som utfordrende, men tror ikke det blir aktuelt for Norge å innføre energibesparende tiltak på grunn av landets ressurser.

– Europa har viljen og evnen til å overleve uten russisk gass. Man er ikke sikker på hvordan sanksjonene påvirker Russland så dette er enda et grep man tar for å øke effekten.

Gazprom varslet lørdag morgen at de også vil stenge gasstilførselen til Latvia.