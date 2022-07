SNART I MÅL: Fjellet i Kashmir, på grensen mellom Pakistan og Kina, regnes for å være et av verdens mest krevende fjell å bestige.

Frank Løke få timer unna toppen av K2

Frank Løke er i gang med den fjerde og siste etappen for å nå toppen av det som blir omtalt som «verdens farligste fjell».

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld klokken 19 i norsk tid startet Løke den fjerde og siste etappen for å nå toppen av K2.

Etter planen skal den tidligere håndballspilleren nå toppen fredag morgen klokken fem, norsk tid.

Turen opp jordens nest høyeste fjell har gått via fire camper. Den siste etappen skal ta ti timer før de når toppen.

– Avreise fra camp fire har blitt utsatt tre timer grunnet sterk vind, opplyser Løke sin pressekontakt Torkjel Haabeth.

Løke skrev på Instagram at dette blir hans «tøffeste utfordring så langt».

Tett løp

Kristin Harlia er den raskeste kvinnen til å bestige Mount Everest og fjellet Lhotse. Også hun er nå på vei opp K2 og er i likhet med Løke få timer unna å bestige fjellet.

Det har tidligere vært kun to nordmenn som har lyktes i å bestige jordens nest høyeste fjell. Etter i natt kan tallet altså dobles ved at to nordmenn bestiger fjellet samtidig.

– Etter å ha nådd toppen venter en risikofylt nedstigning ned til camp 3. Dette tar omtrent åtte timer og med søvnmangel og tretthet. Dette kanskje den farligste etappen av dem alle, sier Haabeth.

VG møtte Løke hjemme på gården i Stokke noen få dager før avreise.

– 80 prosent av de som omkommer på K2, gjør det på vei ned. Det viser bare at man må være fokusert som f ... etter at man har nådd toppen, sier Løke til VG tidligere i sommer.

TEAMWORK: Løke skriver på sin Instagram at alt handler om samarbeid når de går på fjellet.

Cecilie Skog og Lars Nessa er de to eneste med norsk pass som har kommet seg opp K2. De toppet monsterfjellet i august 2008. Skogs ektemann, Rolf Bae, omkom på den samme turen.