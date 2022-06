1 / 4 HARDE KAMPER: Ødelagte biler står igjen ved frontlinjen i Sievjerodonetsk. Byen er strategisk viktig for både Russland og Ukraina. HARDE KAMPER: En skadd kvinne får hjelp av ukrainske tjenestemenn etter kamphandlinger i Lysytsjansk 11. juni. Byen ligger like ved Sievjerodonetsk, hvor russiske styrker stadig rykker nærmere. HARDE KAMPER: Ukrainske tjenestemenn løper i skjul under kamper med russiske styrker i Lysytsjansk 11. juni. HARDE KAMPER: Et hus brenner ned etter å ha blitt angrepet i byen Lysytsjansk 11. juni. forrige neste fullskjerm HARDE KAMPER: Ødelagte biler står igjen ved frontlinjen i Sievjerodonetsk. Byen er strategisk viktig for både Russland og Ukraina.

Intense kamper i avgjørende by: − Konstant russisk bombardering

Alle broer som går til Sievjerodonetsk er ødelagte, ifølge Luhansk-guvernøren. Det får store følger for både krigføring og evakuering av sivile.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De harde kampene i Sievjerodonetsk fortsetter og blir stadig mer intense, og Russland har satt inn store styrker for å få kontroll over byen.

Mandag melder nyhetsbyrået AFP at de ukrainske styrkene presses tilbake av russerne i sentrum.

– Det kjempes om hver meter, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin nattlige tale til folket.

Sievjerodonetsk er et særlig viktig ledd i den russiske fremrykkingen, forklarer Tom Røseth ved Forsvarets høgskole:

– Byen er viktig fordi det er et knutepunkt. Russerne anser Sievjerodonetsk som en avgjørende by for å ta Donbas, sier Røseth.

Han er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved høgskolen.

For øyeblikket kontrollerer Russland hele kysten langs Azovhavet. Det inkluderer også den viktige havnebyen Mariupol og hele Kherson-regionen.

I tillegg kontrollerer russerne en stor del av Zaporizjzja-regionen, som kan være viktig for å gi dem et dypere fremrykk innover i landet, skriver AP.

– Det er absolutt risiko for at russerne tar Sievjerodonetsk. I så fall blir det med en høy kostnad, som med alle bykriger som Russland har hatt i Ukraina. Det går sent, som vi også så i Mariupol, sier Røseth.

– Ekstremt vanskelige forhold

Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fremdeles er under ukrainsk kontroll.

Byene kobles sammen av elven Donets. Ifølge Serhij Hajdaj, guvernør i Luhansk, har russiske styrker ødelagt samtlige av de tre broene som går over elven.

Han opplyser at ukrainske styrker fremdeles har kontroll over deler av byen, men at det ikke er mulig å evakuere innbyggere eller frakte forsyninger til Sievjerodonetsk, hvor det fremdeles oppholder seg rundt 10.000 sivile

– Innbyggere som er igjen i byen lever under ekstremt vanskelige forhold, skriver han på meldingstjenesten Telegram.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin nyeste oppdatering at elvekryssinger kan bli avgjørende for krigføringen de neste månedene.

Røseth forklarer at elven er en naturlig forsvarslinje:

– Elven er ekstremt viktig. Hvis ukrainerne klarer å holde russerne langs elven, uten at de får krysset den, vil det være veldig viktig for å holde Donbas. Hvis russerne kommer over elven og får posisjoner på motsatt side, blir det ekstremt mye vanskeligere å hindre russisk fremrykking.

Disse ferske bildene viser en av de ødelagte broene før og etter angrepet:

1 / 2 DONETS: Bildet viser en av de ødelagte broene, og er tatt fra Lysytsjansk søndag 12. juni. På andre siden av elven er Sievjerodonetsk. DONETS: Dette satelittbildet er registrert søndag morgen klokken 10:26 norsk tid. Her ser man at den samme broen ikke ennå er ødelagt. Til venstre er Lysytsjansk og til høyre er Sievjerodonetsk. forrige neste fullskjerm DONETS: Bildet viser en av de ødelagte broene, og er tatt fra Lysytsjansk søndag 12. juni. På andre siden av elven er Sievjerodonetsk.

UKRAINA-EKSPERT: Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Han forteller at Sievjerodonetsk er en strategisk viktig by for både Russland og Ukraina.

Men at alle broene nå er ødelagt, kan også skape problemer for de russiske styrkene.

– Stridsvogner er tunge, og trenger solide broer. Når ukrainerne har kontroll over broene, får ikke russerne krysset elven med slike store stridsenheter. Dermed prøver russerne å angripe i sør, sier Røseth.

Han forklarer at Russland forsøker å bryte gjennom på alle fronter, men at man ikke har den samme fysiske hindringen lenger sør.

– Kampene nå viser hvor vanskelig det er å krysse slike naturlige frontlinjer. Russland trenger å krysse elven, og det kommer til å bli vanskelig nesten uansett hvor mye artilleri de har, påpeker Røseth.

– En vurdering ukrainerne må ta

Det har vært harde kamphandlinger i Sievjerodonetsk de siste fire-fem ukene.

– Frontlinjen bølger frem og tilbake, forteller Røseth.

Luhansk-guvernøren sier at omtrent 500 sivile har søkt tilflukt i kjemikaliefabrikken Azot, ifølge Reuters. 40 av dem skal være barn.

Mange ukrainere sitter også fast i kjellere rundt om i Sievjerodonetsk.

– For de sivile er det ekstremt vanskelig å gå ut. De får beskjed om å holde seg der til det er trygt å gå ut, men det har det ikke vært på en stund. Også i områdene Ukraina kontrollerer er det konstant russisk bombardering, sier førsteamanuensen.

– Det er ikke trygt noen steder.

1 / 2 DONBAS: Svart røyk stiger opp fra byen Sievjodonetsk under harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker. Bildet er tatt 30. mai 2022. MOTANGREP: Sievjerodonetsk er den største byen Luhansk-regionen som ikke har falt til russiske styrker ennå. Bildet er tatt 2. juni 2022. forrige neste fullskjerm DONBAS: Svart røyk stiger opp fra byen Sievjodonetsk under harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker. Bildet er tatt 30. mai 2022.

Røseth tror de harde kampene vil fortsette de kommende dagene.

– Det kan godt hende at russiske styrker får noe fremdrift. De er likevel et stykke unna å ta hele byen, så det tror jeg ikke de klarer på noen dager.

Han mener det kan være strategisk av dem å trekke seg tilbake for så å angripe, som ukrainerne tidligere har gjort i Sievjerodonetsk. De kan også trekke seg helt tilbake til andre siden av elven, for å få en naturlig bedre posisjon.

– Det kommer også an på hva ukrainsk side mener er strategisk og taktisk viktig. Er det viktig å holde denne byen til enhver pris? Det er en vurdering ukrainerne må ta, sier Røseth.

I tillegg mangler Ukraina artilleri.

– De trenger helt klart mer enn hva de har fått av Vesten så langt.

Zelenskyjs rådgiver, Mykhailo Podoljak, tok mandag til Twitter for å liste opp hva de ukrainske styrkene trenger for å få slutt på krigen:

– 1.000 haubitser i 155 mm kaliber (feltartilleri), 300 rakettsystemer, 500 stridsvogner, 2.000 pansrede kjøretøy og 1.000 droner.

Meldingen kommer i forkant av et forsvarsministermøte i Brussel onsdag.

– Ukraina må bli «jevnbyrdige» når det gjelder tunge våpen, skriver han.