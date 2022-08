STOR POLITIJAKT: FBI var koblet inn i jakten på en mistenkt etter at tre tilfeldige personer ble skutt og drept i Detroit.

Skjøt og drepte tilfeldige - mistenkt arrestert

En mistenkt er pågrepet etter en massiv politjakt. Tre tilfeldige personer er drept.

FBI og Department of Homeland Security ble koblet inn i jakten på en mann som skjøt mot det politiet mener er tilfeldige ofre i Detroit. Det var til sammen fire skyteepisoder på under tre timer, og tre personer er drept. En 80 år gammel mann overlevde, og har forklart at han konfronterte en mann som kikket inn gjennom vinduet i låste biler, skriver ABC.

Natt til søndag melder AP at politiet har arrestert en mistenkt.

Politiet i Detroit publiserte tidligere et overvåkingsbilde av den mistenkte. Grunnen til at de mener det er samme gjerningsmann i alle skyteepisodene er at samme våpen ble brukt i alle fire.

– Bevis tyder på at vi leter etter en enslig gjerningsperson. Vi tror dette er tilfeldig, for det later ikke til å være noen sammenheng mellom noen av ugjerningene, sier politisjef James White.

Politiet fant først en kvinne i 40-årene som hadde blitt skutt flere ganger søndag morgen lokal tid. Mens man gjorde undersøkelser rapporterte et vitne om en 28 år gammel mann som hadde blitt skutt like i nærheten.

Kort tid etter det igjen ble en kvinne i 40-årene funnet drept i det samme området.