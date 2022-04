SKADER: Et bilde, som foreløpig ikke er verifisert, viser angivelig det russiske krigsskipet Moskva etter det som skal ha vært et ukrainsk missilangrep.

Putin-talsmann om bilder som angivelig skal vise «Moskva»: − Vi har sett bildene

Missilkrysseren «Moskva» gikk ned i Svartehavet skjærtorsdag. Mandag sier Putins talsperson at Russland er klar over bilder som sirkulerer i sosiale medier.

Det var onsdag kveld forrige uke at det ble kjent at flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten sto i brann og at det var eksplosjoner om bord.

Dagen etter bekreftet det russiske forsvarsdepartementet at skipet hadde sunket. De hevdet at eksplosjoner i ammunisjonslagrene førte til brannen på skipet.

Men Ukraina og USA sier at det var et ukrainske missilangrep som senket Russlands marines stolthet.

Det har så langt vært få bilder og videoer som har underbygget hendelsesforløpet.

Men mandag har flere medier, deriblant BBC, publisert bilder som har sirkulert i sosiale medier og som angivelig skal vise skipets siste minutter der det står i brann og ligger skjevt i vannflaten.

På bildene, som ikke er verifisert, kan man se svart røyk stige opp fra fremre deler av skipet.

Og samme dag kommenterer Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov disse bildene.

– Vi har sett bildene, men vi kan ikke si hvor autentiske de er, sier han ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

VG har sammenlignet bildene med tidligere bilder som er publisert av skipet og funnet flere detaljer som stemmer overens, men bildene er ikke verifisert.

Det er foreløpig uklart hvem som publiserte bildene først. The Guardians Moskva-korrespondent Andrew Roth tror imidlertid at det ikke-verifiserte bildet kan være det første som er publisert etter at krigsskipet angivelig ble angrepet.

SANK: Missilkrysseren «Moskva» under patruljering i Middelhavet i 2015. SANK: Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krim-halvøya 10. april i år.

Den enorme missilkrysseren ble bygget på 80-tallet og skulle ifølge forsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ha vært i tjeneste i 21 år til, frem til 2040.

Overfor VG viser han til en sak i 2020 om flaggskipet fra det Kreml-kontrollerte nyhetsbyrået Tass.

Uansett hendelsesforløp er senkningen av «Moskva» et nederlag for Russland, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Flaggskipet spilte en viktig rolle i Russlands krigføring, både som et kommandofartøy, og i sammenheng med luftforsvar, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Dette skyldes at missilkrysseren hadde såkalte overflate-til-luft-missiler, som lot det skyte ned missiler og fly i luften.

Det er foreløpig uklart hvordan det har gått med det skipets mannskap på rundt 500 personer. Russland har hevdet at samtlige ble evakuert til andre skip.

Men det har fra ukrainsk side blitt hevdet at skipets kaptein ble drept i det angivelige angrepet. Russland har gjennom hele krigen vært svært tilbakeholdne med å kommentere russiske tap.