BESKYTTER MOREN: Nadia (39) håper Macron vinner valget på søndag, slik at moren Fatima (70) får beholde hijaben på gaten. Her er de utenfor en butikk som selger muslimske hodeplagg i Saint-Denis, en by i en flerkulturell forstad til Paris.

Le Pen vil forby hijab på gaten i Frankrike: − Da må mamma dra herfra

SAINT-DENIS, PARIS-REGIONEN (VG) Marine Le Pen lover å gjøre det muslimske hodeplagget ulovlig i offentligheten hvis hun blir president. Det ville gjort livet vanskelig for mange franske kvinner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Selvfølgelig er vi redde, sier Nadia.

39-åringen frykter at Frankrikes neste president heter Marine Le Pen.

– Det at hun har kommet til andre runde viser at det er veldig mange franskmenn som tenker som henne, sier Nadia.

Søndag går franskmennene til urnene for andre og siste gang på fem år. Meningsmålingene spår at sittende president Emmanuel Macron vinner, men at det blir et historisk tett løp mellom ham og lederen av ytre høyre-partiet Nasjonal samling (tidligere Nasjonal front).

Le Pen har lovet at hun vil forby hijab, eller «sløret» som det kalles i Frankrike, i offentligheten, om hun vinner velgernes tillit.

– Da må mamma dra herfra, sier Nadia.

– Da ville vi fått problemet med politiet og sånn. Det hadde ikke gått.

PÅ VAKT: Det offentlige ordskiftet har hardnet til i Frankrike siden terrorangrepene i 2015. Fatma og Nadia sier muslimer føler seg mistenkeliggjort. – Nå snakker de om hijab hele tiden, sier Nadia.

Moren hennes Fatma er opprinnelig fra Algerie, men har bodd mesteparten av livet i Frankrike. Hun bruker hijab, akkurat som mange andre muslimske kvinner i Frankrike.

– Hvis jeg måtte tatt av meg sjalet, ville jeg hatt det dårlig, sier Fatima.

– De sier at jeg er en trussel. Jeg er en gammel dame, jeg har barnebarn og grått hår.

70-åringen drar i det svarte sjalet så VG skal se godt på det.

– Dette er ikke en trussel. Er buksen din farlig kanskje?

– Føler meg ikke hjemme

Hijab-debatten er en gjenganger i Frankrike. Den blusser opp med jevne mellomrom og blir ofte så hissig at muslimske kvinner kvier seg for å delta.

– Selv jeg som er født og oppvokst her, føler meg ikke hjemme. Jeg kjenner ikke igjen Frankrike lenger. Det sårer meg, sier Nadia.

Nadia og Fatma er på tur gjennom den lille handlegaten i Saint-Denis, en by i den flerkulturelle forstaden Seine-Saint-Denis, nordøst for Paris. De har nettopp vært innom en butikk som selger muslimske hodeplagg i ulike farger og fasonger.

Den trange butikken er full av kvinner – noen med hodesjal, andre uten – som er innom for å kikke på utvalget.

Eieren ønsker ikke gi intervju, men sier det vil bli «komplisert» for henne hvis Le Pen vinner presidentvalget på søndag.

– Ville blitt en heksejakt

– Situasjonen ville blitt uholdbar, jeg er ikke overrasket over at noen ville forlatt landet, sier Rim-Sarah Alouane, en forsker ved Capitole-universitetet i Toulouse, til VG på telefon.

Muslimske kvinner med hijab i Frankrike har det allerede vanskelig, sier Alouane, som forsker på religiøs frihet i Frankrike, Europa og Nord-Amerika. Men under Le Pen ville de fått det mye verre.

– Det ville blitt en heksejakt på muslimske kvinner. Politiet ville jaktet på kvinner med hijab på gaten, sier Alouane.

– Det ville vært en katastrofe for religionsfrihet og ytringsfrihet.

Info Frankrike og religion Den franske grunnloven tuftet på et prinsipp om sekularisme («laïcité»). Prinsippet er ment å forhindre staten fra å diskriminere mellom religioner og beskytte religiøse minoriteter. At kors, kippa og andre religiøse symboler er forbudt i franske skoler, skyldes at offentlig institusjoner må være nøytrale fordi de representerer staten. Privatpersoner derimot står fritt til å praktisere sin religion fritt. Frankrike har imidlertid forbudt bruken av nikab (som dekker ansiktet) og det heldekkende plagget burka siden 2011. Loven er kontroversiell og har fått kritikk internasjonalt. Kilder: VG, Berkley Forum Vis mer

Alouane, som er spesialist på fransk sekularisme, sier det ville vært vanskelig for Le Pen å få gjennom en slik lov uten å forby alle religiøse hodeplagg, men at hun frykter at hun ville funnet en måte likevel.

– Det er det som er greia med Le Pen. Vi står ikke foran en normal kandidat, dette er en autoritær person, sier den franske forskeren.

BARKET SAMMEN: Macron og Le Pen var dypt uenige under den første og eneste TV-debatten før årets presidentvalg.

– Kommer til å forårsake borgerkrig

– Du kommer til å forårsake en borgerkrig hvis du gjør det. Det mener jeg inderlig, sa Emmanuel Macron til Le Pen under TV-duellen onsdag.

At Frankrike, opplysningstidens land, skulle blitt det første landet verden som forbyr religiøse symboler i offentlige rom, «gir ikke mening», fortsatte presidenten.

– Jeg er helt enig med Emmanuel Macron. Det vil føre til en borgerkrig, sier Nadia.

– Den muslimske befolkningen er enorm her. Det vil bli komplisert for Le Pen.

INN I RINGEN: Emmanuel Macron hev seg inn i en boksekamp med lokale i Saint-Denis torsdag i et forsøk på å appelere til velgerne i den flerkulturelle forstaden. Under første valgrunde tapte presidenten så det sang til venstresidens kandidat, Jean-Luc Mélenchon.

– Vi må stoppe henne

Det bor omtrent seks millioner muslimer i Frankrike (nøyaktig hvor mange er umulig å anslå fordi fransk lov forbyr offentlig statistikk over etniske og religiøse minoriteter).

70 prosent av franske muslimer som deltok i første runde av presidentvalget stemte på venstrefløyens kandidat, Jean-Luc Mélenchon, ifølge en meningsmåling.

Nadia er en av dem. På søndag skal hun stemme Macron.

– Selvfølgelig. Vi må stoppe henne. Alle muslimer må mobilisere seg for å stoppe henne, sier Nadia.

Valget står mellom sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra Nasjonal samling.

– Ingen har tvunget henne

Under debatten sa Le Pen at hun personlig ikke har noe imot islam, og at religionen har en plass i Frankrike. Men hijab er «en uniform påtvunget av islamistene».

– Vi må frigjøre disse kvinnene, vi må slå ned på islamister og derfor mener jeg at vi må forby hijab i offentligheten, sa Le Pen.

Nadia mener det er et tåpelig argument.

– Ingen har tvunget henne til det. Det er religionen hennes, sier hun om morens hijab.

– Moren min praktiserer religionen sin hjemme hos seg, hun plager ingen. Jeg skjønner ikke hvorfor den debatten eksisterer, egentlig.