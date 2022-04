TRAKK SEG TILBAKE: Ukrainske styrker forsøker å berge en russisk T-72 etter at Borodjanka ble frigjort.

Kuleba til VG: − Jeg ville at vi skulle drepe dem alle

En overarbeidet leder av Kyiv oblast ser fremover mot å gjenoppbygge landet etter en over en måned med russisk okkupasjon. Glede vil han ikke kjenne på før hele Ukraina er fritt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han arbeider fortsatt opp mot døgnet rundt, regionsleder Oleksiy Kuleba i Kyiv oblast. Siden begynnelsen av april har oblast-regionen han leder vært frigjort fra russiske styrker, som trakk seg tilbake for å styrke offensiven i sør og øst av landet.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du skjønte at de russiske styrkene var i ferd med å trekke seg tilbake?

– Den første følelsen jeg fikk var skuffelse. Jeg ville at vi skulle drepe dem alle. Det var ikke snakk om glede eller fest. Nå venter vi på at hele Ukraina skal bli fritt, sier han til VG.

Kuleba var før krigen guvernør, men er nå leder av den humanitære innsatsen i den militære administrasjonen som oblast-regionen er satt under. Han har blitt intervjuet av VG tidligere og uttrykte da at han var sikker på at den ukrainske hovedstaden aldri ville falle. Enn så lenge har han fått rett i sine spådommer.

GUVERNØR: Da store deler av oblast-regionen som Oleksiy Kuleba leder var okkupert av russiske styrker i mars, tok han mot nyhetsbyrået Reuters på sitt kontor.

– Tømt for blod

Den russiske offensiven mot Kyiv lykkes ikke. Men okkupasjonsstyrken har etterlatt seg enorme ødeleggelser og det er arbeidet med å gjenoppbygge regionen Kuleba nå leder.

Arbeidet er delt i flere deler. Mange hundre letemannskaper er engasjert for å finne døde i ruinene av hus og blokker ødelagt av russisk artilleri. Hele verden fikk også se bilder av døde i gatene i Butsja, lik kastet i kjellere og massegraver.

MASSEGRAV: Ukrainske myndigheter jobber nå for å kartlegge og dokumentere krigsforbrytelser i byene som russiske soldater har trukket seg ut fra, blant annet her i en massegrav i Butsja.

– Butsja er tømt for blod. 90 prosent av innbyggerne er borte og byen er nesten tom. Nå forsøker vi å reetablere kommunikasjon for mobiler og fasttelefoner. Vi jobber også for å få tilbake vann, elektrisitet og gass. Det pågår også et arbeid for å fjerne minene som er lagt ut.

I nærliggende Borodjanka beskrives ødeleggelsene som svært omfattende. Guvernøren opplyser at 50 prosent av byen er ødelagt og at nesten alle boligblokker er lagt i ruiner av over en måned med russisk bombardement.

Alexander Tjerneschenka (38) står ved sitt ødelagte hjem. Det eneste han har kunnet redde er noen barneleker til sin seks år gamle datter, en stiftepistol og en vase. – Dette var hele mitt liv, forteller han.

Rydder miner

I Brovary – som ligger øst for hovedstaden – pågår arbeidet med å hente ut de døde for fullt.

– Vi finner døde i biler og i hus. De er alle skutt, ikke drept av russiske bomber, sier han.

Men prosessen med å hente frem de døde blir vanskeliggjort av at det er lagt ned miner i store deler av de tidligere okkuperte områdene.

– Innen slutten av mai håper vi å kunne gjenopprette tilgangen til elektrisitet, vann og gass i Kyiv oblast, men denne prosessen blir svært påvirket av arbeidet med å fjerne miner, sier han.

Områdebombing

Parallelt pågår det formidable arbeidet med å dokumentere hva som har skjedd under russisk okkupasjon.

– Vi har møtt på nesten alle typer krigsforbrytelser. Folk i biler og på sykler er skutt rett ned. Det samme har skjedd med folk som bare har gått på gaten. Psykologene våre jobber nå med voldtatte kvinner. Plyndring har også vært svært utbredt. De har tatt alt fra stekepanner til biler.

I tillegg beskriver han overlagt bombing av hele områder hvor det kun ha bodd sivile – klare brudd på folkeretten.

HULL: 65 år gamle Nadia viser frem ødeleggelsene på en bygning i Zalissa i nærheten av Brovary.

– De russiske drittsekkene

Nå blir Kuleba selv fortalt de brutale historiene fra overlevende, alt fra sivile som har sett sine familier forsvinne i bombede bygninger som raser sammen til små barn som har tilbrakt flere uker i kjellere.

– Vi må leve med disse historiene og hjelpe dem. Livene deres er ødelagt. For å gjenoppbygge landet, må vi bygge opp livene deres på ny – gi dem en motivasjon til å leve. Det er mye vanskeligere enn å gjenopprette infrastrukturen, sier guvernøren.

Politiet og psykologer i Kyiv oblast jobber med over 20 saker hvor det mistenkes at ukrainske kvinner har blitt voldtatt av russiske soldater. Men Kuleba understreker at disse sakene ikke har blitt behandlet i retten. Han vil heller ikke spekulere om hvor stort omfanget av denne type voldtekter i krig har vært.

– Hvor mange døde russiske soldater har dere funnet i de tidligere okkuperte områdene?

– Jeg kan ikke kommentere på dette fordi det er opp til militærledelsen, men jeg kjenner tallet. Det motiverer oss til å fortsette. Det betyr at vi er sterkere enn de russiske drittsekkene, sier han.

Han vil heller ikke bekrefte hvor mange russiske soldater som er tatt til fange av ukrainske styrker i Kyiv oblast.

– De blir behandlet i henhold til folkeretten og blir holdt under normale omstendigheter. Vi venter på at de skal bli utlevert slik at vi kan få ukrainske soldater i retur.

LIK: En drept sivil person ligger tildekket på bakken utenfor Borodjanka.

I Kyiv oblast er det etablert fire humanitære sentre som frakter ut mat og vann til befridde områder. Totalt var 35 av 69 administrative områder i oblast-regionen okkupert.

– Alle må skjønne at vi kommer til å vinne fordi vi kjemper for hjemmene våre. Okkupantene vil ikke bli kjent for noe annet enn at de stjal stekepanner og toaletter fra Ukraina, sier han.