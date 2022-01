FØLGER MED: Ukrainske soldater nær frontlinjen mot pro-russiske separatister i Øst-Ukraina.

Ukraina-møtene: Skjebnedøgn for å unngå krig

OSLO/BRUSSEL (VG) Russland og USA sitter i intense forhandlinger, samtidig som Nato-sjef Jens Stoltenberg forsøker å berolige Ukraina. Dette står på spill under krisemøtene.

Mandag foregår det frenetiske møter med ett mål for øye: Unngå krig.

Samtidig har de ulike partene alle en klar agenda og mål de ønsker å oppnå. Én ting er klart, og det er at ikke alle vil få sine krav oppfylt.

– Man blir mer og mer bekymret. Situasjonen er vanskelig og krevende, har en sikkerhetskilde på vestlig side, uttalt til VG før møtene.

I en sending på VGTV beskriver NUPI-forsker Julie Wilhelmsen situasjonen som svært krevende.

– Det er ekstremt betent. Fordi Russland har levert noen krav om hva de ønsker, og for å oppnå noe, i hvert fall noen av disse punktene, på kravlisten, så har de vært villige til å mobilisere en invasjonsstyrke nær grensen til Ukraina.

VG-spesial: Frykten i skyttergravene: – Ser ut som en scene fra første verdenskrig

STILLER KRAV: Russlands president Vladimir Putin har mobilisert en mulig invasjonsstyrke, og lagt frem knallharde krav til Vesten.

Disse møtene pågår nå

Genève: USAs viseutenriksminister Wendy Sherman og hennes russiske motpart Sergej Rjabkov diskuterer Ukraina. Russland har stilt en lang rekke krav, som blant annet innebærer at USA/Nato må love at Ukraina ikke kan bli Nato-medlem, og trekke tropper tilbake fra land som grenser mot Russland. Kravene beskrives som umulige å innfri.

Brussel: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møter Ukrainas visestatsminister Olga Stefanishyna i Brussel i forkant av at Nato-Russland-rådet møtes for første gang på over to år.

Stoltenberg sier at det ikke er realistisk at ukens møter med Russland vil løse problemene og få ned spenningen rundt Ukraina.

– Det er ikke realistisk å vente at etter denne uken, så vil alle problemer bli løst. Men jeg håper det er reell vilje til å engasjere seg i en prosess som kan hindre en ny væpnet konflikt i Europa, sa Stoltenberg.

Ukraina blir også tema når Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) har møte i Wien. Der er også Russland medlem.

Advarer Putin

Begge parter har kommet med truende og pessimistiske uttalelser på vei inn i møtene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier Russland må velge mellom dialog og konfrontasjon når det gjelder Ukraina.

– Det finnes en vei med dialog og diplomati for å forsøke å løse noen av motsetningene og unngå konfrontasjon, sier Blinken i et intervju med CNN.

– Den andre veien er konfrontasjon og omfattende konsekvenser for Russland dersom landet fortsetter sin aggresjon overfor Ukraina. Vi vil nå få testet ut hvilken vei president Putin er rede til å ta, sier Blinken.

Russlands sjefforhandler, viseutenriksminister Sergej Rjabkov, viser ingen tegn til å gi etter:

– Vi er skuffet over signalene som har kommet fra Washington og Brussel de siste dagene. Vi kommer ikke til å gå med på noen innrømmelser. Det er helt utelukket, sier Rjabkov.

Sanksjoner

Russland har de siste månedene samlet et stort antall soldater nær grensen til Ukraina, og ledelsen i Kiev anklager nabolandet for å planlegge en invasjon.

Kreml avviser dette, men krever garantier om at Ukraina ikke får bli medlem av Nato, og at forsvarsalliansen heller ikke etablerer flere baser i andre områder av den tidligere Sovjetunionen.

Kravene blir fra vestlig side kalt uakseptable, men da president Joe Biden og hans russiske motpart Vladimir Putin møttes i juni ble de enige om at USA og Russland skal holde jevnlige «stabilitetssamtaler».

Biden har i to telefonsamtaler med Putin siden advart om hvilke alvorlige følger en eventuell russisk invasjon av Ukraina vil få.

Blant straffetiltakene som er på bordet, er sanksjoner mot Putins innerste krets og skroting av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland. Det kan også bli snakk om å stenge Russland ute fra verdens banksystemer.

