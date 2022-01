Nakstad om situasjonen i helsevesenet: − Ikke så mye å gå på

På tross av færre coronapasienter på norske sykehus de siste ukene er belastningen på helsevesenet fortsatt stor. Det vil få betydning for om det blir lettelser av de nasjonale coronatiltakene eller ikke, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Onsdag neste uke er utløpsfristen for de gjeldende nasjonale tiltakene. Om det blir lettelser, innskjerpinger eller status quo er det ingen som vet.

Administrerende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, peker på situasjonen i helsevesenet på spørsmål om hvorvidt det vil være aktuelt med lettelser.

– Akkurat nå opplever helsevesenet en stor belastning. Det er stor mangel på ansatte i kommunehelsetjenesten. På sykehusene har man redusert operasjonsprogrammet. Mange som skulle ha operasjoner, blir ikke operert, sier han torsdag formiddag.

Han påpeker at dette er situasjonen akkurat «nå» – før vi vet hvordan innleggelsestallene blir når omikronsmitten øker.

– Det viser at vi ikke har så mye å gå på, sier Nakstad.

Ingen tegn til smittetopp

Onsdag tangerte Norge ny smitterekord med nye 8385 smittetilfeller, ifølge FHIs ukesrapport. Det er første gang man har registrert over 8000 smittetilfeller i løpet av ett døgn.

Kan en smittetopp være rundt hjørnet, og hva har det å si for pandemihåndtering og tiltak?

– Når smittetoppen kommer og hvor høy den blir er det ingen som vet, svarer Nakstad.

Om vi begynner å nærme oss smittetoppen avhenger av flere ting, sier han.

– Hvor mange som får den tredje vaksinedosen, og hvilke tiltak vi har i samfunnet framover som bremser smittespredningen.

Men foreløpig ser han ingen tegn til at smittetallene kommer til å stabilisere seg.

– Akkurat nå peker pilene rett til værs i de aller fleste landene i Europa, sier Nakstad og legger til:

– Så er det også sånn at når mange har vært syke, og enda flere er vaksinert er det vanskeligere for viruset å spre seg. Da vil denne bølgen etter hvert snu. Men vi er veldig usikre på når den snur, og vi frykter at vi vil ha høye smittetall denne vinteren

Vurderer coronasertifikat

Helsedirektøren bekrefter at coronasertifikat er ett av tiltakene de vurderer før utløpsfristen for de gjeldende nasjonale tiltakene 14. januar.

– Vi jobber med spørsmålene rundt differensiering av tiltak og coronasertifikat knyttet til det. Om det kan ha noe for seg vil avhenge av hvordan beskyttelsen vil være etter hvert mot omikron, og hvor mange som vil være uvaksinert i Norge i forhold til de vaksinerte.

Før Helsedepartementet eventuelt anbefaler å gjeninnføre coronasertifikat, vil de innhente erfaringer fra andre land.

– Coronasertifikat akkurat nå er kanskje ikke så godt egnet til å hindre smittespredning. Kanskje er det bedre egnet til å beskytte de uvaksinerte og forhindre at de legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, sier Nakstad

Færre sykehusinnleggelser

Omikron har tatt over som den dominerende varianten av coronaviruset i Norge. FHIs ukesrapport viser at 68 % av analyserte prøver er omikron.

På tross av ny smitterekord har det vært færre innleggelser med corona på norske sykehus.

Onsdag var det 306 coronapasienter på norske sykehus. Av disse lå 87 på intensivavdeling, hvorav 65 på respirator.

Det er 77 færre enn under innleggelsestoppen 17. desember 2021, da det lå 383 coronapasienter på norske sykehus.