SVEVER: Rumpeldunk-spiller Sam Roitblat fra Bowling Green State University viser hvordan man kan sveve gjennom luften på en sopelime selv om man er gomp (ikke-magisk, muggle på engelsk). Det eneste han trengte var kicket fra å ta seg videre til semifinalen av den sjette utgaven av Quidditch World Cup i Kissimmee, Florida i april 2013.

Vil endre navn på Harry Potter-sport

Virkelighetens rumpeldunk, eller quidditch på engelsk, kan få nytt navn.

Grunnen er at to rumpeldunk-organisasjoner i USA mener Harry Potter-forfatter J.K. Rowlings påståtte transfobiske holdning ikke reflekterer sportens progressive verdier, skriver Insider. Navnebyttet er et grep for å distansere seg fra Rowling og Harry Potter-universet.

Sporten rumpeldunk er hentet fra Harry Potter-universet, hvor den spilles på sopelimer i luften. I den ikke-magiske virkeligheten vi lever i spilles sporten på bakken, men fortsatt med sopelime mellom beina. Sporten ble funnet opp ved Middlebury College i Vermont nordøst i USA i 2005, og blir i dag spilt i hele verden.

KLAR FOR KAMP: Rupert Grint som Ron Weasley, eller Ronny Wiltersen på norsk, klar for rumpeldunk-kamp i «Harry Potter and the Half-Blood Prince».

Kjønnsregel

Organisasjonene US Quidditch og Major League Quidditch sa i en felles uttalelse forrige uke at de ønsker å endre sportens navn.

«Sporten vår har utviklet seg til å være kjent som en av de mest progressive sportene når det kommer til kjønnslikhet og inkludering», skriver de i uttalelsen, og peker på regelen om at hvert lag kan ha maks fire spillere av samme kjønn på banen samtidig.

De mener disse verdiene ikke er forenelige med Rowlings syn i transdebatten.

HEIAGJENG: Publikum jubler under det fjerde verdensmesterskapet i rumpeldunk, arrangert i New York i 2010.

Dette er kontroversen

De siste årene har det stormet rundt J.K. Rowling etter det flere mener er transfobiske kommentarer.

Debatten strekker seg tilbake til desember 2019, da Rowling erklærte sin støtte til Maya Forstater, en britisk kvinne som mistet jobben sin etter å ha tvitret sin mening om biologisk kjønn. Rowling signerte meldingen med «Jeg står med Maya». Den åpne støtten vakte oppsikt.

Året etter debatten ytterligere fyr. Rowling retweetet en artikkel som tok i bruk begrepet «folk som menstruerer» i stedet for ordet «kvinner».

SAMLET: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, J.K. Rowling og Emma Watson sammen på premieren av «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban» i London i 2004.

55-åringen la til:

«Folk som menstruerer? Jeg er sikker på at det pleide å være et ord for disse folkene. Kan noen hjelpe meg?»

Kritikken lot ikke vente på seg, og etter en rekke meldinger hvor hun forsøkte å forklare sitt ståsted, hadde store deler av internett stemplet henne som både transfob og TERF (trans-ekskluderende radikal feminist). Kritikernes budskap var klinkende klart: transkvinner er også kvinner.

I et langt blogginnlegg på sin egen hjemmeside tok Rowling til motmæle mot kritikken. Her skrev hun blant annet hva hun egentlig mener om saken, hvordan hun opplevde hetsen hun fikk og hvordan hun nektet å bøye seg for mobben.

Det førte til at flere Harry Potter-skuespillere, inkludert Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson, offentlig gikk ut og fordømte holdningene hennes.

FORELESNING: Studenter ved North Georgia College and State University deltar i en rumpeldunk-kamp, spilt som en del av litteraturundervisningen.

Ønsker at sporten skal vokse

I tillegg til å distansere seg fra Rowling, håper rumpeldunk-organisasjonene at navnebyttet kan bidra til at sporten kan nå ut til et bredere publikum. Navnet quidditch er varemerkebeskyttet av produksjonsgiganten Warner Bros., som produserte Harry Potter-filmene. Det fører til begrensninger rundt sponsorer og muligheter for å vise kamper på TV, noe som ifølge de to organisasjonene begrenser sportens muligheter til å vokse.

– Jeg tror quidditch er ved et vendepunkt. Vi kan fortsette slik som i dag og forbli relativt små, eller vi kan ta et stort steg og føre sporten inn i en ny fase, sier direktør i US Quidditch Mary Kimball i uttalelsen.

Organisasjonene er allerede i gang med å finne det nye navnet, skriver de i uttalelsen. De har laget et spørreskjema med ulike forslag til nye navn, som «Quickball», «Quidstrike» og «Quadraball».

