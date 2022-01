Israel med luftangrep mot Gaza

Palestinske medier melder sent lørdag kveld at Israel har gjengjeldt raketter skutt opp fra Gaza tidligere samme dag med sitt eget angrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det israelske forsvaret (IDF) har lørdag kveld gjengjeldt to raketter som ble skutt fra Gaza og som falt ned i Middelhavet utenfor Tel Aviv. Det bekrefter IDF selv på Twitter.

– IDF angriper for øyeblikket Gazastripen, skriver de.

De første meldingene om angrepet kommer fra palestinske medier.

Ifølge avisen Jerusalem Post har luftangrepet rammet flere mål på Gazastripen. Det er rapportert om en eksplosjon vest for byen Khan Yunis, sør på Gazastripen.

I videoer postet på sosiale medier kan man høre fly som flyr over Gazastripen og se og høre flere eksplosjoner.

VG Forklarer: Konflikten mellom israelere og palestinere:

Tidligere samme kveld varslet IDF at de ville gjengjelde rakettene som ble skutt opp fra Gaza. Det var lørdag morgen at to raketter ble avfyrt fra Gazastripen mot Israel. De nådde ikke fastland og havnet i Middelhavet utenfor Tel Aviv, ifølge det israelske forsvaret (IDF), skriver avisen Haaretz.

Det er ikke meldt om noen skader eller omkomne som følge av rakettene. Det er heller ikke bekreftet hvem som eventuelt avfyrte rakettene.

Times of Israel skriver at en ikke-navngitt tjenesteperson i forsvaret lovet at IDF ville svare på de to rakettene skutt fra Gaza.

– Det vil komme et svar. Dette er en alvorlig og uakseptabel hendelse. Det siste ordet er ikke sagt, sa tjenestepersonen.

Hamas, som nå frykter israelsk gjengjeldelse, advarer via mellomparten Egypt at overdrevet respons vil føre til opptrapping av konflikten.

En tjenesteperson i Hamas har lørdag også sagt til palestinske medier at bevegelsen har evakuert flere militære steder på Gazastripen.

Siden de elleve dagene med væpnet konflikt i mai, har bare fem langdistanseraketter blitt avfyrt fra det palestinske territoriet.

Ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet ble minst 243 palestinere drept, blant dem 66 barn, i løpet av perioden de israelske angrepene pågikk. Tolv mennesker ble drept i rakettangrep fra Gaza mot Israel, blant dem to barn.

VG har nylig vært i Gaza, og møtte blant annet Mojahed Shoaib, som i 2018 mistet foten under en demonstrasjon: Lemlestet i Gaza: − Jeg angrer på at jeg demonstrerte