PROTESTERTE: Mens de franske politikerne diskuterte innføring av vaksinepass, demonstrerte mennesker utenfor nasjonalforsamlingen.

Franske politikere mottar dødstrusler for vaksinepass

Frankrike har den siste tiden opplevd stor økning i coronasmitte. Nå vil politikerne stramme ytterligere inn. Det har ført til kraftig motstand.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I juni 2021 innførte Frankrike en ny helselov som blant annet krevde coronapass eller negativ test for å komme inn på landets kulturtilbud, som kino, konserter, nattklubber, barer og restauranter. Reglene gjaldt også innenlands fly og tog.

For å få coronapass den gang måtte man enten være fullvaksinert, ha testet negativt for mindre enn 48 timer siden, eller nylig ha blitt frisk fra covid-19. Det førte til store protester og over 160.000 demonstranter tok til gatene over hele landet. I Paris brukte politiet vannkanoner og tåregass for å bryte opp protestene.

Demonstrantene ropte «Frihet! Frihet!», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Slagord som «Macron gå av» og «Skammens helsepass» florerte på plakater i demonstrasjonstogene.

Økende smittetrend tross tiltak

9. desember stengte Frankrike nattklubbene sine for å få ned corona-smitten i landet. De innførte også krav om coronapass på offentlige arrangementer utendørs og anbefalte hjemmekontor minimum to–tre dager i uken.

Til tross for disse innstramningene har smittetrenden økt i landet den siste tiden, ifølge VGs coronaspesial.

Se oversikt over smittede i Frankrike her:

HET DEBATT: Den franske helseministeren Olivier Véran deltok i debatten 3. januar.

Vil innføre vaksinekrav

Den økte smitten i landet gjør at politikerne denne uken skal stemme over å endre den omstridte helseloven fra juni i fjor.

Nå er forslaget å innføre et vaksinepass, som altså krever at voksne i landet er fullvaksinerte, eller nylig har gjennomgått coronainfeksjon, for å komme inn på ovennevnte plasser og arrangementer. Det blir i så fall ikke lenger nok å fremvise negativ test, skriver avisen French 24.

Drapstrusler

Også denne gangen har folk gått i gatene for å protestere, men noen av landets antivaksinasjonsaktivister har latt sinnet gå lenger enn det.

Ifølge Reuters har over 50 politikere fått trusler som følge av vaksinepasset som nå skal stemmes over. Noen skal også ha blitt utsatt for hærverk. Forrige uke skal garasjen til et partimedlem i regjeringspartiet ha blitt påtent, melder de.

«Vi vil ikke gi etter», sa Yael Braun-Pivet, fra det regjerende partiet La Republique en Marche (LREM), til parlamentet, med henvisning til drapstrusler som hun sa at politikere av alle slag hadde mottatt.

– Det er vårt demokrati som står på spill, fortsatte han.

Helseminister Oliver Veran kalte de som motsetter seg vaksinasjoner for «egoister». Til dem hadde han én beskjed: «Målet med denne loven er ikke å begrense friheter ... det er å redde liv».

Innenriksminister Gérald Darmanin har sagt at politiet vil styrke beskyttelsen for politikere etter at flere, inkludert LREMs Barbara Bessot Ballot, gikk ut offentlig med at hun mottok drapstrusler, skriver nyhetsbyrået.

Ballot publiserte torsdag en tweet der hun skrev: «Uansett hva man mener, er disse drapstruslene uakseptable og vil bli straffet. Det er åpenbart verdt å gjenta: Kampen vi fører er kampen mot covid og på ingen måte et angrep på friheter. Demokratiet er sterkere enn de som sprer hat».

Vedlagt tweeten er et bilde av drapstruslene 52 politikere skal ha mottatt for å fronte kravet om vaksinepass.