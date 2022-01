Nyfødt baby funnet på flytoalett

En 20 år gammel kvinne er arrestert, men har nektet for å være barnets mor.

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En nyfødt gutt ble 1. januar funnet forlatt på flyets toalett.

Air Mauritius-flyet kom fra Madagaskar og landet ved Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport i Mauritius.

Den lille gutten lå i søppelbøtten da flyplassoffiserer utførte en rutinemessig tollsjekk etter ankomst i landet.

Ifølge avisen The Straits Times ble de mistenksomme da de så det blodflekkete toalettpapiret.

Flyplasspersonell tok hånd om babyen som hurtig ble sendt til sykehuset.

BBC skriver at en 20 år gammel kvinne fra Madagaskar er arrestert etter hendelsen. Hun skal ha nektet for at gutten var hennes, men en medisinsk undersøkelse bekreftet imidlertid at hun nettopp hadde født.

Både den 20 år gamle kvinnen og babyen har det bra, ifølge BBC.

Nyhetsnettstedet skriver også at kvinnen ankom Mauritius med en toårig arbeidstillatelse – og at hun vil bli avhørt etter løslatelse fra sykehuset.

Ifølge BBC vil hun også bli siktet for å ha forlatt det nyfødte barnet.