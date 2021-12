GA AVKALL PÅ KARRIEREN: Den spanske biskopen Xavier Novell sa opp jobben sin i august for å gifte seg. Her er han avbildet under en boksignering for hans egen bok, «Letter to Young People» i Madrid i 2011.

Spansk biskop giftet seg med erotikkforfatter

Xavier Novell var Spanias yngste biskop. Nå har han gitt opp presteyrket for kjærligheten.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Den spanske biskopen Xavier Novell i Gomà har skapt overskrifter i hjemlandet den siste tiden. I august trakk han seg fra stillingen sin av det han omtalte som «svært personlige grunner».

Det kom raskt frem at 52 år gamle Novell hadde sluttet i jobben fordi han hadde forelsket seg i Silvia Caballol, en 38 år gammel klinisk psykolog og forfatter, skriver The Guardian.

– Jeg har forelsket meg i en kvinne, for første gang i mitt liv, og jeg vil gjøre ting på den riktige måten, skal han ha sagt til vennene sine.

Forbud mot å praktisere

Novell i ble Spanias yngste biskop da han i 2010 ble utpekt som biskop over den katalanske kommunen Solsona. Ifølge The Guardian skal han ha støttet og deltatt i såkalte konverteringsterapier for homofile, og har også blitt kritisert for å støtte regional uavhengighet.

Nå har han blitt fratatt sitt embete og fått forbud mot å praktisere innenfor yrket sitt.

The Spanish Episcopal Conference sier i en uttalelse lørdag at Novell automatisk ga avkall på mandatet sitt ved å gifte seg med Caballol.

– Dette betyr at selv om han beholder sin tittel som biskop, kan han ikke påta seg noen av funksjonene som er knyttet til tittelen. Følgelig er han forbudt fra å betjene sakramentene eller delta i noen undervisningsaktivitet, enten det er offentlig eller privat.

Erotikkforfatter

Silvia Cabbalol ble forfatter i 2015, og bokserien «Amnesia» inneholder etter omtalene å dømme mye erotikk. Hun beskrives av forlaget sitt som «en dynamisk forfatter som har satt sitt preg på litteraturens tornete verden ved å snu opp ned på alle våre moralske og etiske spørsmål».

Bokutgivelsene hennes er ifølge forlagets nettside en trilogi som handler om «det logiske mot det ulogiske, det rasjonelle mot det irrasjonelle, det gode mot det onde, og galskap mot tilregnelighet».

Novell, som er utdannet landbruksingeniør, jobber nå for et selskap som utvinner og selger grisesæd, ifølge The Guardian.