EKSPRESIDENT: En av få ganger Donald Trump ble sett med munnbind var da han kom tilbake til Det hvite hus fra sykehus etter selv å ha vært coronasmittet.

Flere i «Trump-fylker» dør av corona

Coronadødstallene fortsetter å stige i USA. De fleste av de rundt 150.000 som har dødd det siste halvåret er uvaksinerte. Sjansene for at de stemte på Donald Trump er store.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Trumps sin systematiske undergraving av sannhet og tillit til vitenskapen ved med på å legge forholdene til rette for konspirasjonsteorier og desinformasjon knyttet til pandemien, sier USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Radiokanalen NPR har sett på dødsfall per 100.000 innbygger i rundt 3000 fylker over hele USA siden mai i år. Tallenes tale er klokkeklare:

Mennesker som bor i fylker der Trump vant med minst 60 prosent av stemmene i fjorårets presidentvalg har hatt 2,73 ganger så stor sjanse for å dø av corona som mennesker i de fylkene som stemte på Joe Biden med solid margin.

Fylker med enda høyere seiersmargin for Trump viser desto høyere sjanse for coronadødsfall. I oktober var det seks ganger så mange som mistet livet til pandemien i den tidelen av fylkene som var aller mest Trump-vennlig sammenlignet med tilsvarende tiendedel som var mest Biden-vennlig.

CORONASYK: En uvaksinert 39-åring får behandling for coronavirus på et sykehus i delstaten Idaho, som Donald Trump vant soleklart i fjorårets valg, i august i år.

De siste ukene har disse tallene riktig nok sunket til 5,5 ganger så stor sjanse. Det skal også påpekes at kanalens undersøkelser ikke forteller noe om hvilken kandidat de konkrete menneskene som har mistet livet i de ulike fylkene faktisk stemte på.

800.000 døde

Trendene er likevel ikke til å ta feil av. Det er mer sykdom og død relatert til corona i fylkene som stemte Trump med solid flertall. Det bygges opp under det faktum at også hvor høy andel av befolkningen som har tatt minst en vaksinedose viser tydelige politiske forskjeller.

Blant de som regner seg som republikanske velgere har bare 59 prosent gjort dette. Tilsvarende tall for de som regner seg som demokrater er 91 prosent, viser en fersk undersøkelser fra den uavhengige organisasjonen Kaiser, som spesialiserer seg på helseinformasjon.

Liz Hamel, som er nestsjef i Kaisers meningsmålingsavdeling, sier politisk ståsted er den sterkeste indikatoren på om en amerikaner har tatt vaksinen, eller ikke.

– Dersom jeg ønsker å gjette på om noen har tatt vaksinen, eller ikke, og jeg bare kunne få vite én ting om dem, så ville jeg trolig spurt hvilket parti de identifiserer seg med, sier Hamel til NPR.

USA passerte tirsdag 800.000 coronarelaterte dødsfall siden pandemien startet, viser tall som Johns Hopkins University har utarbeidet. Det melder NTB.

Samtidig har bare rundt 60 prosent av befolkningen fullvaksinert seg.

Til sammenligning er det samme tallet i Norge nesten 90. Helsemyndighetene både i USA og Norge er klare på at sjansene for å dø av pandemien er mye høyere for uvaksinerte. De aller fleste av de rundt 150.000 som har dødd i USA med corona siden mai har vært uvaksinerte.

Hevdet at munnvann dreper corona

Forklaringen NPR gir på hvorfor det er så store forskjeller kan kort oppsummeres slik: Politisk polarisering og feilinformasjon.

Kaiser har også gjort en meningsmåling som viser at republikanske velgere i langt mindre grad enn demokratiske velgere stoler på informasjonen som kommer fra offisielle kilder, som for eksempel helsemyndighetene, om coronaviruset og om vaksinene. Samme undersøkelse viser at republikanske velgere er langt mer eksponert for feilinformasjon.

Mange høyrevridde medier i USA, som for eksempel den store nyhetskanalen Fox News, har gjennom hele pandemien gitt mye spalteplass og sendetid til personer som er motstandere av ting som bruk av munnbind og vaksiner, og som har hevdet at viruset ikke er så dødelig som det faktisk er.

I fjor høst møtte VG Trump-tilhengere som har lyttet til dette:

I tillegg har en rekke høytstående politikere uttalt seg skeptisk og også kommet med direkte feilinformasjon. Nylig sa for eksempel den republikanske senatoren Ron Johnson, ifølge CNN, at munnvann beviselig dreper coronaviruset. Det er ikke sant.

Kaisers undersøkelser viser at så mange som 94 prosent republikanske velgere tror på, eller er usikre på, minst én falsk påstand om covid-19. Nesten halvparten trodde på minst fire falske påstander.

– Dersom du tror at vaksinen kan skade din fertilitet, at de inneholder mikrochiper, eller at myndighetene overdriver antallet coronadødsfall, så vil du trolig tenke veldig annerledes med tanke på å ta vaksinen, sier Hamel.

– Håndteringen var grusom

Og den personen som trolig har gjort mest for at det har blitt slik, og for å gjøre det meste relatert til corona til et politisk spørsmål, er tidligere president Donald Trump, som her da han gjorde narr av Joe Bidens bruk av munnbind:

– Trumps håndtering i starten var grusom. Hans manglende vilje til å ta pandemien alvorlig, og sågar antyde at folk kunne gå på jobb selv om de fikk corona var ekstremt uansvarlig. Hans manglende vilje til å bruke munnbind likeså, sier Eirik Løkke.

Han mener at spørsmålet nå har blitt så politisert at selv Trump, når han sier at vaksinen har hjulpet ham, møter motbør fra egne tilhengerne.

– Det er ingen tvil om at Trumps uansvarlig håndtering medførte at dødstallene i USA ble høyere enn de hadde behøvd å bli.

Løkke kaller det «bokstavelig talt dødelig» når republikanske politikere og høyrevridde enten videreformidler direkte feilinformasjon, eller fronter skepsis til vaksiner og munnbind.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i tankesmien Civita.

Paradokset

Han tror det er flere grunner til at dette har gått fra å være et rent vitenskapelig spørsmål til et politisk spørsmål, men trekker frem at mange av Trumps tilhengere har liten tillit til myndighetene og større tilbøyelighet til å tro på konspirasjonsteorier.

– Trump bagatelliserte pandemien fra begynnelsen – og bidro umiddelbart til å politisere spørsmålet ved å uttale seg skeptisk til tiltak som munnbind, nedstenging og så videre. For tilhengerne til Trump ble således tiltak mot pandemien, inkludert vaksiner, et uttrykk for kamp mot staten og eliten.

Paradoksalt nok, sier Løkke, gjorde Trumps administrasjon et fenomenalt arbeid med å utvikle vaksiner.

– Gjennom «Operation Warp Speed» kom USA først ut med tilgjengelige vaksiner.