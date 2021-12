Storbritannia strammer inn: − Kortere vindu mellom infeksjon og smitte

Nye analyser tyder på at omikron har en kortere inkubasjonstid. Nå krever britiske myndigheter negativ coronatest før innreise til landet.

Av Vilde Haugen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Reisende til Storbritannia må fra tirsdag ha en negativ coronatest tatt inntil 48 timer før avreise.

Innstrammingene vil tre i kraft tirsdag og gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus, opplyser helseminister Sajid Javid lørdag kveld.

Kortere inkubasjonstid

De nye reglene innføres etter nye data om mutasjonen, som først ble identifisert i Sør-Afrika i forrige uke, skriver Sky News.

– Nye analyser utført av UK Health and Security Agency antyder at omikron har en kortere vindu mellom infeksjon og smittsomhet enn tidligere varianter, opplyser britiske helsemyndigheter.

Dersom mutasjonen har en redusert inkubasjonstid, vil det være større sannsynlighet for å identifisere smitte før avreise.

Lørdag kveld ble det derfor besluttet at reisende må ta en coronatest før innreise til landet.

– Gitt den reduserte inkubasjonstiden, anbefales passasjer å ta testen så nært avreise som mulig.

Strammer inn for Nigeria

Dagens regler tilsier at tilreisende må gå i selvisolasjon inntil de tester negativt innen to dager etter ankomst. Samtidig innføres svært strenge regler for ankomster fra Nigeria.

26 nye omikron-tilfeller er påvist i England. De fleste kan knyttes til Sør-Afrika, men flere også til Nigeria, ifølge helseministeren.

– De siste dagene har vi fått vite om et betydelig antall tilfeller knyttet til reiser fra Nigeria, sier han.

Regjeringen har vært under press den siste uken for å skjerpe reglene ytterligere for å dempe spredningen av den nye coronavarianten. Fra mandag vil bare britiske og irske statsborgere få tillatelse til å reise inn i Storbritannia fra Nigeria. De må isoleres i et statlig drevet karantenehotell.

Totalt har det blitt påvist 160 tilfeller av omikron i Storbritannia til nå.

Lørdag rapporterte britiske myndigheter om 42.848 nye coronatilfeller og 127 dødsfall siste døgn. Storbritannia har registrert drøyt 460 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste syv dager, skriver NTB.

Mandag ble det kunngjort at alle over 18 i Storbritannia vil få tilbud om en tredje vaksinedose. Ifølge Sky News har over en million briter bestilt time for en boosterdose av coronavaksinen. Mer enn 16,2 millioner nye doser har blitt levert til England siden NHS rullet ut booster-programmet i september.