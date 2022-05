DEMONSTRANTER: En skadet mann støttes opp av sine kamerater, etter å ha blitt banket opp av tilhengere av den srilankiske regjeringen mandag.

Uroen på Sri Lanka: Parlamentsmedlem skal ha drept demonstrant

Mange titalls er skadet i voldsomme sammenstøt på Sri Lanka.Landets statsminister trekker seg. En folkevalgt skal ha skutt og drept en demonstrant, og deretter tatt sitt eget liv under opptøyene.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Store antall srilankere demonstrerer mot regjeringens håndtering av den økonomiske krisen i landet, som ligger utenfor Indias kyst.

Mandag opplyser landets statsminister Mahinda Rajapaksa at han går av, etter flere voldsomme sammenstøt mandag. Det kommer frem i et resignasjonsbrev sendt fra statsministerens kontor til presidenten.

Ifølge AFP er minst 78 personer fraktet til sykehus, etter at tilhengere av regjeringen har stormet en leir hvor demonstranter den siste tiden har holdt til.

Politiet opplyser ifølge nyhetsbyrået at et parlamentsmedlem tilhørende regjeringspartiet skjøt to demonstranter, etter at folkemengden blokkerte bilen hans.

Deretter skal han ha skutt seg selv med samme revolver, og med det tatt sitt eget liv. Én av demonstrantene døde av skadene. VG meldte først at politikeren ble drept under sammenstøtene, før hendelsesforløpet var kjent.

Enkelte av dem skal ha vært bevæpnet med metallrør. Politiet skal ha tatt i bruk vannkanoner og tåregass for å få slutt på sammenstøtene. Flere av de skadde skal ha pusteproblemer etter å ha fått i seg gass, melder Reuters.

Politiet har mandag innført portforbud på ubestemt tid i Sri Lankas hovedstad Kotte og landets største by Columbo som følge av demonstrasjonene og uroen på øyen den siste tiden.

Det melder det franske nyhetsbyrået AFP.

– Dette er en fredfull protest. De angrep leiren og satte fyr på teltene våre, sier demonstrant Pasindu Senanayaka til Reuters.

– Vi er hjelpeløse nå. Vi trygler om hjelp, sier han, mens røyken stiger fra leirstedet, ifølge nyhetsbyrået.