Svensk sikkerhetsanalyse: − Nato-medlemskap vil få russiske reaksjoner

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist mener usikkerheten rundt et russisk angrep mot Sverige vil bli mindre om landet blir med i Nato.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sveriges utenriksminister Ann Linde (S) legger fredag formiddag frem konklusjonene i en sikkerhetspolitisk analyse av Nato-medlemskap.

Hun trekker frem at Sverige står i en ny situasjon etter Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

– Vi er enige om at invasjonen er et brudd på folkeretten og den europeiske sikkerhetsordningen.

Rapporten er utarbeidet av samtlige partier i Riksdagen for å vurdere svensk Nato-medlemskap.

– Finsk og Svensk Nato-medlemskap vil få russiske reaksjoner, sier Linde.

Likevel mener Linde Russland ikke vil angripe Sverige – selv om det ikke kan utelukkes.

– Risiko for russisk aggresjon

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist (S) mener usikkerheten rundt et russisk angrep mot Sverige vil bli mindre om landet blir med i Nato.

– Det finnes en risiko for russisk aggresjon. Press vil kunne håndtere med ulike tiltak. Det er også viktig at vi får støtte fra våre partnere, sier han.

Han trekker også frem at Sveriges nåværende forsvarssamarbeid også kan styrkes.

– Med et Nato-medlemskap vil samarbeidet i Norge forsterkes, sier han.

Rapporten inneholder ingen konklusjoner om hvorvidt Sverige bør søke medlemskap i Nato.

Den svenske avisen Expressen skrev torsdag at regjeringen vil sende en søknad om Nato-medlemskap allerede på mandag, rett etter et ekstraordinært møte om Nato-medlemskap i Riksdagen.

Rapporten har støtte fra seks av de åtte partiene i Riksdagen. Vänsterpartiet og Miljöpartiet stiller seg ikke bak hele eller deler av rapporten.

Partiene ønsker ikke Nato-medlemskap - og særlig Vänsterpartiet mener det er flere spørsmål som rapporten ikke svarer på.

Hverken Ann Linde Eller Peter Hultqvist vil på spørsmål fra media svare på sine egne standpunkt til Nato-medlemskap. Socialdemokratene vil på søndag ta stilling til spørsmålet.

INN I NATO: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto gir Sveriges utenriksminister Ann Linde en «fistbump» foran en smilende Jens Stoltenberg i januar i år. Nå blir begge land trolig Nato-medlemmer snart.

Finland vil inn i Nato

Den finske forsvarskomiteen anbefalte tirsdag Nato-medlemskap som det beste alternativet for landet sikkerhet, da de la frem sin sikkerhetspolitiske vurdering i den finske Riksdagen.

Torsdag kunngjorde Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin at de støtter Nato-medlemskap.

Finland og Sverige har sagt at de vil koordinere seg tett, fordi det er lettere å stå sammen enn hver for seg dersom Russland skulle reagere sterkt mot å få Nato enda tettere på sine grenser.

I SAMME BÅT: Sverige og Storbritannia dro tidligere denne uken i land en avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.

Regjeringen forbereder en erklæring til Sverige og Finland. Norge er villig til å komme landene til unnsetning ved behov, mellom Nato-søknader og -medlemskap.

Begge land har fått inngått et nytt forsvarssamarbeid med Storbritannia i forkant av Nato-søknaden.

Russland: Vil gjengjelde

USAs ambassadør Julianne Smith til Nato må Sverige og Finland regne med reaksjoner fra Russland idet de søker medlemskap. Det bety cyberangrep eller desinformasjons-kampanjer.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet torsdag at Nato har som mål å fortsette å ekspandere mot Russlands grenser, for å skape en ny «flanke for militære trusler» mot Russland.

Russland blir nødt til å gjengjelde – både militært og på andre måter, sa han.

– Finsk Nato-medlemskap er definitivt en trussel mot Russland, sa Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov torsdag formiddag.