NATO-RAPPORT: Sveriges utenriksminister Ann Linde legger fredag frem konklusjonene i en sikkerhetspolitisk analyse.

Lekkasjer fra svensk Nato-rapport: Vil styrke sikkerheten

Sveriges utenriksminister legger fredag formiddag frem konklusjonene i en sikkerhetspolitisk analyse av Nato-medlemskap.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Flere svenske medier har på forhånd fått tilgang på analysen. Dette har kommet frem så langt:

Et forsvarssamarbeid utenfor Nato avfeies som et realistisk alternativ, ifølge Svenska Dagbladet.

Nato-medlemskap vil styrke svensk sikkerhet, ifølge Expressen

Et svensk Nato-medlemskap hever terskelen for militære konflikter og gir dermed en konfliktdempende effekt i Europa, ifølge Expressen.

Usikkerheten rundt en samlet aksjon ved en sikkerhetspolitisk krise eller ved en felles aksjon, vil minske, ifølge Expressen.

Rapporten konkluderer ikke med en anbefaling om å søke medlemskap eller ikke, ifølge Sveriges Radio.

Rapporten legges frem i Riksdagen klokken 10.30.

Samtlige partier har deltatt i arbeidet med sikkerhetsanalysen. Men det er ventet at Vänsterpartiet og Milöpartiet ikke stiller seg bak hele rapporten.

Den svenske avisen Expressen skrev torsdag at regjeringen vil sende en søknad om Nato-medlemskap allerede på mandag, rett etter et ekstraordinært møte om Nato-medlemskap i Riksdagen.

INN I NATO: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto gir Sveriges utenriksminister Ann Linde en «fistbump» foran en smilende Jens Stoltenberg i januar i år. Nå blir begge land trolig Nato-medlemmer snart.

Finland vil inn i Nato

Den finske forsvarskomiteen anbefalte tirsdag Nato-medlemskap som det beste alternativet for landet sikkerhet, da de la frem sin sikkerhetspolitiske vurdering i den finske Riksdagen.

Torsdag kunngjorde Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin at de støtter Nato-medlemskap.

Finland og Sverige har sagt at de vil koordinere seg tett, fordi det er lettere å stå sammen enn hver for seg dersom Russland skulle reagere sterkt mot å få Nato enda tettere på sine grenser.

I SAMME BÅT: Sverige og Storbritannia dro tidligere denne uken i land en avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid.

Regjeringen forbereder en erklæring til Sverige og Finland. Norge er villig til å komme landene til unnsetning ved behov, mellom Nato-søknader og -medlemskap.

Begge land har fått inngått et nytt forsvarssamarbeid med Storbritannia i forkant av Nato-søknaden.

Russland: Vil gjengjelde

USAs ambassadør Julianne Smith til Nato må Sverige og Finland regne med reaksjoner fra Russland idet de søker medlemskap. Det bety cyberangrep eller desinformasjons-kampanjer.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet torsdag at Nato har som mål å fortsette å ekspandere mot Russlands grenser, for å skape en ny «flanke for militære trusler» mot Russland.

Russland blir nødt til å gjengjelde – både militært og på andre måter, sa han.

– Finsk Nato-medlemskap er definitivt en trussel mot Russland, sa Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov torsdag formiddag.