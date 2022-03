AMBASSADØR: Mona Juul er Norges FN-ambassadør. Her avbildet i Sikkerhetsrådet.

Juul om Russlands FN-resolusjon: − Det er nærmest absurd

NEW YORK/OSLO (VG) Russland har valgt å la være å fremme et resolusjonsforslag om Ukraina-krisen til FNs sikkerhetsråd etter det landet hevder er «press uten sidestykke» fra vestlige land.



Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er grunn til å tolke det dit at de ikke ville få noen særlig støtte for dette forslaget, sier den norske FN-ambassadøren Mona Juul til VG etter torsdagens møte i FNs sikkerhetsråd.

– Russlands resolusjon har Norge vært meget skeptiske til fordi det er nærmest absurd at de som angriper og fører krig i et land, skal være dem som legger frem en resolusjon for å ivareta den humanitære situasjonen.

«Trekker ikke tilbake»

Torsdag kveld var Sikkerhetsrådets 15 medlemmer nok en gang samlet til et hastemøte for å diskutere den stadig mer prekære situasjonen i Ukraina.

Der ble det kjent at Russland, som tidligere i uken annonserte at de ønsket å gå til avstemning på et forslag til resolusjon om den humanitære situasjonen i Ukraina – nå ikke ønsker å legge det frem.

– Vi har bestemt oss, på dette tidspunktet, å ikke be om en avstemming over utkastet, men vi trekker ikke tilbake resolusjonsutkastet, sier den russiske FN-ambassadøren, Vasilij Nebenzia, ifølge Reuters.

AVVENTER: Den russiske FN-ambassadøren, Vasilij Nebenzia kommer ikke til å legge frem den russiske-resolusjonen til Sikkerhetsrådet fredag.

«Press»

Det russiske utkastet skulle etter planen gå til avstemning i Sikkerhetsrådet fredag. Men ifølge nyhetsbyrået AFP mislykkes Russland i å sikre støtte til utkastet fra Kina og India, to av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland.

– Mange kolleger fra flere delegasjoner forteller oss om press uten sidestykke fra vestlige partnere, at armene deres vris, inkludert utpressing og trusler, sier den russiske FN-ambassadøren videre.

– Vi forstår hvor vanskelig det er for disse landene å motstå denne typen angrep, legger han til.

Til tross for at Russland hadde klart å skaffe støtte til resolusjonsutkastet fra Kina og India, ville de andre permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, som USA, Storbritannia eller Frankrike, hatt muligheten til å blokkere forslaget med sin vetorett.

Det russiske brevet til FN, som anmodet det internasjonale samfunnet om å «ivareta internasjonal humanitær lov i landet», fikk Ukrainas FN-ambassadør til å rase:

– Russlands appell til FN-medlemmer om å støtte det mest ekstreme hykleri – et «humanitært» utkast til en resolusjon fra en seriemorder, er opprørende, skrev han i en Twitter-melding torsdag.

Mer enn 700 sivile, 52 av dem barn, er drept i Russlands invasjon av Ukraina siden krigens start, viser ferske FN-tall.

Trolig er tallet «mye høyere». I tillegg har Verdens helseorganisasjon (WHO) verifisert 43 angrep på sykehus og andre helseinstitusjoner i Ukraina.

Resolusjonsforslaget har også fått kritikk fra Canada, hvor den kanadiske FN delegasjonen på Twitter delte en rødmerket «rettelse» av resolusjonen.

– Vi vet at hvis Russland virkelig brydde seg om den humanitære krisen – som de har skapt, – kunne de bare ha stoppet angrepene sine på den ukrainske befolkningen, sa den amerikanske FN-ambassadøren Linda Thomas-Greenfield, ifølge Associated Press.

Til tross for at det ikke blir noen avstamning av Russlands resolusjonsutkast fredag har de likevel valgt å kalle inn til møte om påstander om at USA har program for biologiske våpen i Ukraina – påstander som ble fremmed av Russland i forrige uke, og sterkt fornektet av USA.

FNs kontor for nedrustningssaker har vært tydelige på at de ikke kjenner til dette.

– FN kjenner ikke til noen biologiske våpenprogrammer.

